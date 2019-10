Omwonenden voelen zich ongehoord bij presentatie nieuw bestemmingsplan industrieterrein Haaksbergen

De omwonenden van het industrieterrein Industrie-West in Haaksbergen voelen zich ongehoord. Dat bleek vanavond tijdens de presentatie van het nieuwe bestemmingsplan. Op de inloopavond kwamen zo'n vijftig belangstellenden af. "‘Met alles wat wij als buren aangekaart hebben is helemaal niets gedaan, terwijl alle verzoeken vanuit de bedrijven wel meegenomen zijn", vindt één van de aanwezigen.

De problemen waarmee omwonenden mee te maken hebben: geur-, geluids- en verkeersoverlast. Dit zijn grotendeels zaken waar de gemeente niets mee kan. De geur- en geluidsoverlast bij afvalverwerker Langezaal moet bijvoorbeeld bij de provincie gemeld worden. "Na een aantal keer melden en zien dat er niets mee gedaan wordt, stop je wel met melden", klinkt het verontwaardigd als door een ambtenaar van de gemeente Haaksbergen aangegeven wordt dat er de afgelopen tijd maar twee klachten binnengekomen zijn.

Lekker crossen

Buurtbewoners Put en Baacke maken zich hard voor de veiligheid van de Kruislandstraat. "Er komen ontzettend veel kinderen over deze weg die richting de sportvelden gaan, maar het is soms een racebaan. Als je vanaf de oude N18 komt, mag je nog steeds 70 rijden op deze wegen. Er staat nergens een bord dat je 50 moet rijden", geeft Put aan. Baacke voegt hieraan toe dat de gemeente wel doof lijkt. "De gemeente reageert gewoon nergens op. Ik ben al meer dan twintig jaar hier mee bezig."

Minder hoog en verder weg

Vooral de hoogte van de gebouwen is veel van de aanwezigen een doorn in het oog. Op sommige punten mag heel hoog gebouwd worden in het nieuwe bestemmingsplan, waar dit nu nog niet het geval is. De gemeente wil de huidige rechten van de ondernemers niet inperken, maar dat zien de aanwezigen wel graag gebeuren. "Zie het als een soort Rood voor Rood-regeling. Als een bedrijf ergens de hoogte in wil, zullen ze dichterbij de woningen moeten afbreken."

Geluidszone

Bij het nieuwe bestemmingsplan hoort ook een plan met regels over geluid. Het is een zogenaamd parapluplan, wat straks voor een flink aantal andere industrieterreinen ook gaat gelden. Raadslid André Hendriks van Haaksbergen Centraal vraagt of het in Haaksbergen wel duidelijk genoeg is dat het niet alleen om dit industrieterrein gaat. Volgens hem is deze inloopavond vooral bedoeld voor de mensen rondom dit ene industrieterrein en zitten ze rondom de andere terreinen straks met een vastgesteld plan zonder dat ze er iets van wisten.

Plan is in te zien

Het bestemmingsplan is vanaf vrijdag 1 november in te zien, waarna er op informele wijze gereageerd kan worden. Later zal de procedure in gang gezet worden en kan er alleen via de officiële manieren commentaar geleverd worden.