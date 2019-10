Stegeman stellig: ''Gaat maar om één ding en dat is dat we door zijn''

"Ik heb me geen moment zorgen gemaakt. We hebben niet goed gespeeld, maar geen kans weggegeven. We waren niet best, maar het was ook lastig voetballen. Maar we hebben voldoende kansjes gehad om deze wedstrijd makkelijker te winnen", zegt Stegeman na afloop. "Je kunt alle clichés erop los laten, maar het gaat maar om één ding: dat we door zijn."

Overnachten

PEC Zwolle moet vrijdag alweer aan de bak, wanneer Ajax op bezoek komt in het MAC³PARK stadion. "Je moet gewoon voetballen, de loting heeft dit bepaald. Zo komen we ook nog een keer in Zeeland. We blijven hier overnachten in Goes en morgen gaan we terug naar Zwolle om te trainen."

Saymak

Stegeman hoopt op korte termijn duidelijkheid te krijgen over de fitheid van middenvelder Mustafa Saymak. "Dat is afwachten, daar hoor ik morgen waarschijnlijk iets meer over", besluit Stegeman.