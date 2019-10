Directeur Deventer Verhaal opgestapt vanwege cultuurvisie

Het is onrustig bij Deventer Verhaal, de stichting die verantwoordelijk is voor de zichtbaarheid van het cultureel erfgoed in de stad. Algemeen directeur Garrelt Verhoeven is opgestapt, omdat hij geen vertrouwen heeft in de cultuurvisie van de gemeente Deventer en specifiek de toekomst van het Speelgoedmuseum.

"Hij heeft er geen vertrouwen in dat op afzienbare termijn serieus werk gemaakt kan worden van de museale vernieuwing die Deventer Verhaal de afgelopen jaren steeds voor ogen heeft gestaan", schrijft de stichting in een verklaring. Deventer Verhaal kan in de huidige cultuurvisie "niet voldoen aan de opdracht die zij van de gemeente Deventer bij haar oprichting heeft gekregen".

'Inhoudelijke bezwaren en te weinig geld'

De onvrede is specifieke gericht op de mogelijke sluiting van het Speelgoedmuseum. Het college van B&W stelde in het voorjaar voor om het museum op de Brink te sluiten en geld beschikbaar te stellen voor wisselende presentaties op wisselende locaties. De raad gaf het college de opdracht om de diverse varianten voor het Speelgoedmuseum verder te onderzoeken. Dit heeft Deventer Verhaal gedaan, in samenwerking met Holland Consulting Group.

Deze partijen zijn van mening dat het speelgoedmuseum op de huidige locatie op de Brink moet blijven. Naast inhoudelijke bezwaren is de stichting van mening dat er te weinig geld wordt gereserveerd om het plan van het college goed uit te kunnen voeren.

Opstappen Raad van Toezicht

Mocht het voorstel van het college worden aangenomen door de raad, dan overweegt ook de voltallige Raad van Toezicht van Deventer Verhaal om op te stappen. De huidige zakelijk directeur Bart Vermeulen zal de komende tijd interim-directeur zijn. Verhoeven was sinds 2016 directeur van Deventer Verhaal.

Op 6 november debatteert de gemeenteraad over het collegevoorstel om het Speelgoedmuseum definitief te sluiten en een beperkt budget beschikbaar te stellen voor wisselende tentoonstellingen. Een week later moet de raad een besluit hierover nemen.