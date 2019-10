Achtduizend banen erbij in Overijssel in 2020, maar dat is eigenlijk helemaal geen goed nieuws

De 'arbeids-paradox' was één van de zorgen die besproken werd op de jaarlijkse bijeenkomst vandaag van de regio's in Oost Nederland en UWV. Geen juichstemming over de groei in de regio Zwolle en Twente. Opvallend vaak vallen Engelse termen als ‘open hiring’ en 'jobcarving', als de oplossingen voor vacatures die niet gevuld raken en werklozen die géén baan vinden.

Hoge werkdruk

Waarom vinden die werklozen dan geen baan als er volgend jaar achtduizend vacatures beschikbaar komen? Om die vraag te beantwoorden, is het allereerst goed om te zien welke vacatures zo moeilijk gevuld worden. Vooral bij specifieke beroepen als gz-psycholoog of ict-specialist hebben werkgevers moeite om geschikte kandidaten te vinden. Maar ook in zorg en onderwijs zijn veel vacatures, voornamelijk omdat het werk niet aantrekkelijk is door hoge werkdruk, lage lonen of kleine contracten.

Gemeente, UWV en werkgevers doen al veel om werkzoekenden zo veel mogelijk om te scholen. Bijvoorbeeld door het Twents Fonds voor Vakmanschap. Maar met alleen omscholen van werkzoekenden is het probleem niet opgelost. Het UWV richt zich daarom ook nadrukkelijk tot werkgevers. De bal ligt niet langer meer alleen bij de werkzoekende en de klassieke vacature en de ideale kandidaat blijken steeds vaker onrealistisch.

Jobcarving kan dan een oplossing zijn; waar in taken uit één functie gesplitst worden in een baan met specifieke eisen en een baan wat simpelere taken. Kijk hier een filmpje dat uitlegt hoe dat werkt:

Baan passend maken

Ook wethouder Arjan Kampman pleit voor meer flexibiliteit vanuit ondernemers en werkgevers. "Werkgevers zouden meer kunnen kijken hoe een baan passend kan worden. Bijvoorbeeld door jobcarving: daarbij worden verschillende taken van een functie geanalyseerd en opnieuw samengevoegd tot een nieuwe baan. Een functie kan zo geschikt worden gemaakt voor bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking.”

Een andere oplossing kan open hiring zijn, overgewaaid uit Amerika. Daarbij hoeven nieuwe werknemers géén sollicitatiegesprek te voeren en is een cv overbodig, aldus Rob Witjes arbeidsmarktdeskundige van het UWV. "Als ze denken dat ze het kunnen, mogen ze zich aanmelden. Er lopen nu zes proeven in Nederland met deze manier van aannemen. Hopelijk werkt het."

Of ondernemers in Overijssel de nieuwe manieren van banen vullen ook gaan toepassen, is nog niet duidelijk.