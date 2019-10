Almelo leert inwoners hoe een hennepkwekerij wordt gemaakt

In de zeecontainer is te zien wat Enexis aantreft als medewerkers binnenvallen bij een illegale kwekerij. Vaak is op illegale wijze stroom afgetapt en zijn elektriciteitsmeters gemanipuleerd. Ook is met kunststof planten, ventilatoren, filtersystemen en lampen een hennepplantage nagemaakt.

Overlast

Almelo wil de inwoners op de gevaren wijzen. De container vormt het startsein voor een bewustwordingscampagne over het melden van illegale kwekerijen en drugslabs. "Een kwekerij lijkt misschien onschuldig, maar is het niet", zegt burgemeester Arjen Gerritsen. "Henneptelers veroorzaken geregeld overlast in woningen en er kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan door het onverantwoord en onveilig aftappen van elektriciteit."

Bezoekers van de hennepcontainer krijgen ook informatie over de manier waarop mensen verleid worden zich in te laten met de hennepwereld. Daarnaast vertellen deskundigen waaraan inwoners kwekerijen of drugslabs kunnen herkennen.

"Altijd melden"

"De georganiseerde criminaliteit is vaak bij de hennepteelt betrokken", aldus Gerritsen. "Almelo treedt keihard op tegen hennepkwekerijen en drugslabs. Maar om deze vorm van criminaliteit aan te pakken zijn we afhankelijk van informatie van inwoners en betrokken partners. Het is daarom belangrijk vermoedens van hennepkwekerijen of drugslabs altijd te melden."

Het aantal anonieme tips over drugslabs is het afgelopen jaar in Overijssel fors gestegen. Er kwamen vorig jaar veertig meldingen binnen, blijkt uit cijfers van Meld Misdaad Anoniem. Dat is een stijging van 25 procent ten opzichte van een jaar ervoor.

Almelo leert inwoners hoe een hennepkwekerij werkt (Foto: RTV Oost)