Hangplek in Raalte weer vernield: 'Niet repareren, maar vervangen door zeecontainer'

Na de zoveelste vernieling van de jongerenontmoetingsplek in het park Drostenkamp in Raalte vindt de lokale partij GemeenteBelangen het genoeg. De partij wil een nieuwe jongerenplek die 'hufterproof' is. Begin deze maand werd de hangplek in brand gestoken.

"Deze ontmoetingsplek is gemaakt van trespa-platen. Ik zie regelmatig dat die platen er weer uitgeschopt zijn. Nu wil de gemeente het weer gaan repareren", zegt Mark Kamperman van GemeenteBelangen, die namens de partij vragen heeft gesteld aan het college.



"Je maakt kosten voor het herstel, maar het kan zo maar zijn dat het over twee maanden weer gerepareerd moet worden. Zo blijven we bezig."



Zeecontainer

De oplossing is wat Kamperman betreft een nieuwe hangplek. "In Deventer staat bij De Scheg een soort zeecontainer. Die kan je eventueel verplaatsen en is niet te vernielen."



De Raalter jeugd zou wel baat hebben bij een eigen plek. "Maar of het Drostenkamp de ideale plek is, weet ik niet. Zo'n zeecontainer is dan een oplossing, omdat je deze makkelijker kan verplaatsen."