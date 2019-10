Dennis Johnsen en Rafik Zekhnini bedanken voor Jong Noorwegen

“Ik vind dat het nu genoeg geweest is”, laat Zekhnini weten in gesprek met het Noorde medium VG. “Zolang Smerud hier de trainer is, ben ik niet beschikbaar voor het nationale elftal. Smerud zegt het ene en voert vervolgens het andere uit. Hij praat om zichzelf heen. We zijn tien dagen lang bij elkaar geweest en ik heb niet één gesprek met hem gehad. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.”

Demotiverend

“Wat elke keer terugkomt is dat de nadruk ligt op prestaties tijdens de training”, vervolgt Zekhnini. “Maar we zien al op de eerste of tweede dag wie er speeltijd krijgt. Het demotiveert je, en je krijgt niet de kans om je te laten zien. Het gaat al lange tijd zo en het is slecht voor de band tussen spelers. Ik ben niet de enige die er zo over denkt.”



Ontwikkeling

Ook Johnsen heeft het vertrouwen in Smerud opgezegd. De linksbuiten van PEC Zwolle denkt dat hij zijn plek onder trainer John Stegeman op het spel zet, wanneer hij afreist voor interlands met Jong Noorwegen. Johnsen vindt dat hij meer heeft aan de trainingen van PEC Zwolle. “Ik heb niet het gevoel dat ik me als speler ontwikkel.”



Groepjesvorming

Volgens Smerud waren er meerdere ‘groepjes’ binnen de beloftenploeg van Noorwegen. “Dat is vrij gebruikelijk binnen een team”, stelt Johnsen. “Het was geen probleem totdat Smerud het oppakte en er een probleem van maakte. Sterker nog, naar de uitverkiezingen voor het nationale team heb ik altijd uitgekeken, juist om het sociale aspect. Op voetballend vlak haalde ik er niet zoveel voldoening uit.”