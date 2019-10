'Regiosoap-ster' Jan Riesewijk laat in theater andere kant van zichzelf zien

Hij is iemand die binnen de kortste keren de lachers op zijn hand weet. Schitterde ooit als Mans in de succesvolle regiosoap Van Jonge Leu en Oale Groond van RTV Oost. Maar Jan Riesewijk laat in het theater nu een hele andere kant van zichzelf zien. Met het programma 'In de Tied' toert het gezelschap Tweeduuster momenteel langs de Overijsselse schouwburgen. Een show in het Nedersaksisch dialect: een reis vol verbazing, ontroering, herkenning, liedjes en vanzelfsprekend ook humor.

De première van de voorstelling in een uitverkocht Wilminktheater in Enschede zit er intussen op. Met veel succes. Het illustere gezelschap trekt de komende tijd langs een kleine twintig theaters in de regio.

Mooie leedkes

Het idee voor de voorstelling komt van de twee Enschedese muzikanten Wilfried Poorthuis en Robert van der Meulen. Al filosoferend ontvouwden ze gezamenlijk plannen voor een nieuwe theaterproductie in de streektaal. "Met mooie leedkes en vertelsels", vertelt Wilfried Poorthuis. "Alleen moesten we daar nog een goede verhalenverteller voor zien te vinden. Jan Riesewijk kan dat als geen ander. Deze rol is hem op het lijf geschreven."

Riesewijk, uit Losser, was meteen te vinden voor het idee. "Jan hoefde daar niet lang over na te denken. Vooral omdat hij deze keer ook in de rol kruipt van verteller, zanger en ook als accordeonist", aldus Poorthuis. Er schoven enkele muzikanten aan en de theatergroep Tweeduuster was geboren.

Oet de tied

Rode draad in de voorstelling is de welbekende uitdrukking 'oet de tied ekomm'n': dialect zoals dat in heel Noord-Oost Nederland wordt gebruikt om aan te duiden dat iemand het tijdelijke voor het eeuwige heeft verwisseld. Tweeduuster borduurt echter vooral voort dat het belangrijk is wat je 'in de tied' doet.

"Het woord 'tweeduuster' komt uit het Nedersaksisch", vertelt Riesewijk. "Het is de benaming voor dat dagelijkse, kortdurende schemermomentje: de overgang van licht naar donker. Dat stille momentje in de vooravond dat ruimte schept voor mijmering en overpeinzing. Maar daarmee is het ook het schemergebied tussen dromen en waken. Die dunnen scheidslijn tussen fabel, fictie, wens en werkelijkheid."

Nedersaksische reis

Volgens Wilfried Poorthuis een prima muzikale en tekstuele inspiratiebron voor het zeskoppige theatergezelschap. "Jan Riesewijk en wij nemen het publiek - 'in de tied' - mee op een schemerige Nedersaksische reis. Vol verbazing, ontroering, humor. Het levert herkenbare situaties op. Met mooie leedkes en vertelsels over liefde, lust, lijden, leven en lachen. In onze eigen mooie moodersproake."