Koeman neemt Weghorst wederom op in voorselectie Oranje

Weghorst is inmiddels een vaste waarde in de voorselectie van Oranje, maar werd ondanks zijn uitmuntende prestaties in de Bundesliga keer op keer teleurgesteld door Koeman, die Sevilla-bankzitter Luuk de Jong hoger in de pikorde heeft staan. AZ-aanvaller Calvin Stengs is het enige nieuwe gezicht in de voorselectie.

Het Nederlands elftal speelt zaterdag 16 november eerst tegen Noord-Ierland. Plaats van handeling is Windsor Park in Belfast waar het beginsignaal om 19.45 uur plaatselijke tijd klinkt (20.45 uur in Nederland). Dinsdag 19 november staat in Amsterdam Oranjes laatste groepswedstrijd in het kader van EK-kwalificatie op het programma. In de Johan Cruijff ArenA is Estland vanaf 20.45 uur de tegenstander.