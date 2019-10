Nieuw pand Leger des Heils Zwolle brengt drie locaties samen

De nieuwe locatie van het Leger des Heils in Zwolle is vandaag officieel geopend. Drie verschillende locaties zijn bij elkaar gekomen op de Dokter van Thienenweg, naast het Isala Ziekenhuis. Met verder alleen kantoorpanden in de buurt zal er weinig sprake van overlast zijn. Maar hebben de bewoners nu geen last van elkaar?

Op de locatie aan de Ten Busschenkamp in Zwolle-Zuid boterde het niet tussen de zwerfjongeren en de buurt. "Daar zag de buurt ons liever gaan", zegt Marielle Riezebos, de teamleider van het project Take Off.

Nu zijn de directe buren van het project voor zwerfjongeren die een dak boven hun hoofd nodig hebben de bewoners van een ander Leger des Heils-project. Aan de andere kant van de gang zit 'Huis en Haard': dak- en thuislozen met psychische klachten die 24-uurszorg nodig hebben.

Ingang

"Dat gaat tot nu toe goed" zegt Marielle Riezebos, de teamleider van 'Take Off'. De twee groepen mengen zich niet. "We krijgen straks een andere ingang. Onze jongeren hebben al last van een stigma, die willen eigenlijk niet graag in verband worden gebracht met het Leger des Heils of een andere doelgroep. Dan helpt een andere ingang."

Bij 'Huis en Haard' zijn ze ook tevreden over hun nieuwe plek. "We moeten wennen aan de stilte. We komen uit een piepend en krakend pand uit de binnenstad waar het heel gehorig was.", zegt teamleider Jaap Bouwman.

Klachten

"Overlast van de buren?" Bouwman moet een beetje lachen. "Vergeleken met waar we vandaan komen, is het hier zo rustig." zegt hij. "Ik heb in de drie maanden dat we hier zitten bijna geen klachten over de buren gehoord."

De derde afdeling zijn de kantoorpanden van het Leger des Heils, die zijn overgekomen van het industrieterrein Marslanden. Vanuit hier wordt de de gehele provincie Overijssel met 25 man bestuurd. Nog wel, want over een jaar zal geheel Noord-Nederland vanuit Zwolle worden bestuurd.