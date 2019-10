Burgemeester Snijders van Zwolle waarschuwt: "We raken politiemensen kwijt die we in de regio hard nodig hebben"

Het opsporingswerk door de politie komt in gevaar als de politie er nieuwe taken bij krijgt. Burgemeesters hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij hun zorgen uiten . Burgemeester Peter Snijders van Zwolle: "We snappen dat de vraag voor agenten in de Randstad toeneemt, maar dat gaat ten koste van de inzet van agenten in onze regio."

Na de moord op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum maakte het kabinet bekend dat de georganiseerde criminaliteit harder moet worden aangepakt. Daarom wordt een grote groep agenten ingezet voor de beveiliging van advocaten, rechters en officieren.

'Schrijnend'

Volgens burgemeester Bruls van Nijmegen, regioburgemeester namens Oost-Nederland, moeten 150 agenten van de politie-eenheid Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) hun collega's in Amsterdam daarnaast helpen in de strijd tegen drugscriminaliteit.



Dat betekent dat er een enorme druk komt op de basispolitiezorg in de regio. Snijders: "Daarmee bedoelen we wijkagenten, het blauw op straat. En dat is schrijnend. We raken mensen kwijt die we hier óók hard nodig hebben. Want ook hier hebben we te maken met zulke criminaliteit."

Toegewijde agenten

Snijders geeft als voorbeeld de inzet van agenten rondom het schietincident in de Zwolse wijk Stadshagen, enkele weken geleden. "Wij merken dat het moeilijker wordt om daar mensen voor te krijgen." Dat het tot nu toe wél lukt, is volgens de burgemeester vooral te danken aan de toewijding van agenten. "Zij zijn bereid om heel hard te werken en over te werken, maar dat is geen langetermijnoplossing."

En dus is de oplossing volgens Snijders simpelweg de aanstelling van meer politieagenten. "En dat moet snel gebeuren. Of we moeten naar andere oplossingen zoeken, bijvoorbeeld de inzet verlagen op andere terreinen of misschien dat de Marechaussee de politie gaat ondersteunen. Maar zij zitten met hetzelfde probleem."