Medewerkers leerwerkbedrijf Haaksbergen werken zich in zweet voor veilig aansteeklont: met tien vingers nieuwe jaar in

Ze zijn werknemers met 'een afstand tot de arbeidsmarkt', zoals dat heet. De medewerkers van Klaver 4 All in Haaksbergen hebben niettemin de touwtjes stevig in handen. Mens en machine werken hier op volle toeren bij de productie van veilige aansteeklonten. Zodat de liefhebbers van vuurwerk straks met tien vingers het nieuwe jaar in kunnen.

In de hal van Klaver 4 All vliegen de garen door de textielmachine. Het eindresultaat: een veilig aansteeklont. Met het oog op het vuurwerkseizoen produceert het bedrijf onder meer deze lontjes. In Haaksbergen hebben ze een speciaal procedé ontwikkeld voor een zo veilig mogelijke variant



Eigenaresse Karin Klaver, over het geheim van het succes. "Door de stevige wikkeling wordt de lont stijver en blijft deze rechtop staan. Dit betekent niet alleen een langere brandtijd, maar zo valt de lont ook niet snel tegen je hand of arm."



Verkoop omhooggeschoten

De vuurwerkbranche heeft steeds meer te maken met wetsvoorschriften en veiligheidsregels. Het leerwerkbedrijf heeft hier voordeel van gehad. "Bedrijven hebben het in de gaten: het moet veiliger, het moet anders. Hierdoor zien wij een groei in de vraag naar onze veiligheidspakketten", aldus Klaver.



Veiligheidspakket

Zo'n veiligheidspakket bestaat uit een vuurwerkbril, aansteeklonten, oordopjes en een instructiekaart. "Het vuurwerk kan zo beter en veiliger worden afgestoken."



Eén grote familie

De medewerkers hebben stuk voor stuk een beperking. "Eerst zijn er twee jongens bij ons binnengekomen, inmiddels is dat uitgegroeid tot een man of vijftien. Dat bevalt me goed, we zijn eigenlijk één grote familie."



Onder anderen 'familielid' Remco heeft de touwtjes stevig in handen. "Als de machine stopt, heb ik weer vijfhonderd lontjes klaar", zegt hij lachend. Naast de veilige lont maakt hij ook pijlstandaarden. Zo zorgt Remco ervoor dat iedereen met tien vingers het nieuwe jaar in gaat.