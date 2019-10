Kinderboerderij in Nijverdal laat langer op zich wachten

Zo heeft de gemeente niet hard gemaakt dat de benodigde 35 parkeerplaatsen op eigen terrein worden aangelegd. Dat is vooral voor buurtbewoners belangrijk, omdat ze bang zijn dat anders in hun buurt geparkeerd gaat worden. En de belofte was dat dit niet zal gebeuren.



Stikstof

Ook de stikstof is hier een probleem. De kinderboerderij verwacht jaarlijks 50.000 bezoekers. Dat veroorzaakt samen met de mest van de dieren een toename van stikstof. De gemeente zag die bui al hangen en heeft de Raad gevraagd om extra tijd voor een reparatie van het bestemmingsplan.



Volgens woordvoerders van de gemeente kan de uitstoot van stikstof dalen door vermindering van het aantal dieren op de kinderboerderij.

Dierenziekten

Voor de Raad is het ook de vraag of de gezondheid van omwonenden voldoende wordt beschermd. Het bestemmingsplan geeft de gemeente geen mogelijkheid om op te treden tegen gevaarlijke dierziekten. De gezondheid van de omwonenden ligt in handen van dierenartsen en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.



Maar twijfelachtig is of zij bij gevaarlijke ziekten de kinderboerderij kunnen stilleggen. "We hebben echt zorgen", zegt een van de buurtbewoners. Ze klaagden bij de Raad ook over stank en andere overlast.



Deel al open

Intussen is een deel van de kinderboerderij sinds deze zomer al in werking. Dat kon al op basis van een voorgaand bestemmingsplan voor deze locatie. Maar met de bouw van stallen en een bezoekersruimte wordt nog gewacht op het oordeel van de Raad van State. Dat volgt binnen twee maanden.