Verliesgevend sportcafé van topsporthal Almelo bedreigt voortbestaan De Eethoek voor minima

Voor Monique van Baaren van Stichting de Eethoek in Almelo zijn het spannende tijden. Drie keer in de week verzorgt ze maaltijden voor minima vanuit het sportcafé van de internationale topsporthal, de IISPA. Maar omdat het sportcafé verlies lijdt, moet het misschien dicht. En dat betekent dat De Eethoek opnieuw moet uitkijken naar een passende locatie. Als die al te vinden is.

rtvoost-menu-stichtingdeeethoek-2-evenementen

De gemeenteraad heeft uiteindelijk het laatste woord over wat er gaat gebeuren, want die moet zich uitspreken over de bezuinigingsmaatregel. Maar Van Baaren vreest het ergste. "We zijn al zeven keer verhuisd", zegt ze.

In de IISPA heeft De Eethoek sinds bijna twee jaar de beschikking over een professionele keuken en een restaurantgedeelte waar elke dinsdag zo'n dertig bezoekers aan tafel gaan. Daarnaast is er een afgesloten ruimte voor opslag van houdbare producten. Hier staan ook de vriezers.

Twee gaspitten

Op twee andere weekdagen wordt er gekookt voor twee andere groepen die op woensdag en vrijdag te gast zijn bij het wijksteunpunt De Kolk aan de Bornerbroeksestraat. Koken is geen optie. "Er zijn maar twee gaspitten en meer dan veertig mensen kunnen er niet zitten."



Drie groepen samenvoegen tot twee is volgens Van Baaren ook niet wenselijk: "Dat is voor de vrijwilligers niet te doen. En we hebben er al niet zoveel."

'Kopzorgen'

Inmiddels bestaat De Eethoek vijf jaar en heeft ze ruim negentig mensen in het bestand. Zeventig daarvan komen wekelijks eten, gratis. De Eethoek is afhankelijk van sponsoren zoals supermarkten en van giften in geld en nature. Want voor de locaties moet wel huur worden betaald, al is het een aangepast tarief.

De situatie rond de IISPA geeft Monique kopzorgen. "Ik zit echt omhoog. Ik weet het ook allemaal niet meer zo goed." Wat ze wel zeker weet, is dat ze haar mensen niet in de steek laat. Ze overweegt zelfs om dan maar weer vanuit haar eigen huis te koken.

Ruimte en privacy

Het meest ideale zou een plek zijn waar ze alle drie de kookdagen onder de pannen zijn. Waar dus ook ruimte is om te eten. Een beetje privacy is ook wel prettig, want De Eethoek kent een kwetsbare doelgroep. Naast gezinnen met kinderen komen er alleenstaanden, daklozen en ouderen: eigenlijk iedereen die te weinig te besteden heeft voor een dagelijkse gezonde maaltijd.

Hoewel het niet echt haar ding is, besloot Van Baaren gisteren gebruik te maken van het inspreekrecht bij de gemeenteraad. "Ze gaan wel meedenken, daar moet ik maar op vertrouwen."