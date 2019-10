Hoe Erna Ensink dit bijzondere initiatief opzette nadat haar man een herseninfarct kreeg

Erna Ensink werd mantelzorger van haar man. Daar horen bijeenkomsten bij om de nodige informatie en ondersteuning te krijgen over de mantelzorg. Zo werd Erna uitgenodigd voor een mantelzorgochtend. "Eigenlijk ging het alleen over activiteiten voor ouderen, persoonsalarmering, tafeltje-dekje", vertelt Erna met enige frustratie. "Dat is niet waar het voor mij om gaat", zegt ze.

Voor Erna was aansluiting bij leeftijdsgenoten van belang. "Ik ga mijn man toch niet naar een bejaardenactiviteit sturen?" vroeg ze zich af. Er moest iets komen, iets voor mannen alleen en zonder de vrouwen. "Want mannen hebben vaak nog wel andere praat onderling", vertelt Erna met een lach en een knipoog.

Zo kwam 'Kearls unne mekaar' tot stand. In 2016 begonnen ze zes mannen, maar intussen is het groepje uitgegroeid tot een heuse club met ruim vijfentwintig man. Maar liefst negen vrijwilligers helpen mee om iedere twee weken weer een bijeenkomst of een activiteit te plannen en organiseren.

Bart uit Tubbergen heeft een beroerte met hersenletsel gehad, Gerrit uit Vasse kampt met de ziekte van Parkinson en Jan strijdt tegen een spierziekte. Stuk voor stuk stoere mannen die nog lang niet achter de geraniums willen zitten. "Ik moet wat omhanden hebben", antwoorden de meesten.

Stralende gezichten

Dat 'Kearls unne mekaar' veel doet voor deze mannen, is te zien aan de stralende gezichten. "We hebben een mooie club en helpen mekaar", vertelt Jan. Zo wordt ook verteld over hoe vriendschappen zijn ontstaan. "Het is gewoon gezellig", zegt Bart met een lach.

"Dat je niet thuis achter de geraniums zit, dat je bezig bent. Iedere twee weken hebben we weer wat te doen", legt Gerrit uit. "Als we dan weer thuis zijn dan denk ik ja, ik heb een leuke morgen gehad", voegt Jan tevreden toe.

Een prijs

Het initiatief van Erna is niet onopgemerkt gebleven en won dan ook de Ariëns Prijs voor Diaconie.

"'Kearls unne mekaar' is een initiatief dat zich het lot aantrekt van mensen in de eigen samenleving, dat een gastvrije manier van werken heeft ontwikkeld, direct mensen ondersteunt en de mond roert in de kerk en in de wijk", aldus de Utrechtse Hulpbisschop mgr. Hoogenboom.