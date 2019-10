FC Twente wint door twee treffers van Nakamura bij De Treffers en is door in de beker

FC Twente is door in de KNVB Beker. De ploeg van Gonzalo Garcia won bij De Treffers, dat uitkomt in de 2e divisie, met 2-0 en is daardoor de vierde Overijsselse ploeg in de tweede ronde van de beker.

In de beginfase had Twente de bal, maar kreeg het nog geen kansen. De eerste kans van Menig ging nog naast, maar kort daarna zette Nakamura Twente met een fantastisch schot op voorsprong. Een paar minuten later was het opnieuw raak voor de Japanner. Kort voor rust was Berggreen dicht bij de derde voor Twente, maar hij zag de doelman van De Treffers redden. Het bleef bij 0-2 in de eerste helft.

Geen derde treffer

Ook een paar minuten na rust was de 0-3 dichtbij. Nakamura en Berggreen raakten in dezelfde aanval de paal. Twente bleef kansen krijgen op de derde treffer, maar die kwam er niet in Groesbeek. Twente is door de zege de vierde Overijsselse ploeg die in de koker gaat voor de loting. Excelsior'31 kan morgen de vijfde worden. Het moet dan wel stunten tegen FC Utrecht.

De Treffers - FC Twente 0-2

0-1 Nakamura (16)

0-2 Nakamura (22)

Arbiter: Kooij

Geel: -

De Treffers: Centen; Wilsterman, Van den Berg, Sirvania, Misidjan (Franssen/73); Dekkers (Van Essen/60), Langeveld, Van de Beek; Maertzdorf, Van Zundert, Hoffman (Melis/60).

FC Twente: Drommel; Verhaegh (Verdonk/65), Latibeaudiere, Busquets, Schenk; Selahi (Bosch/65), Brama, Aburjania; Menig (Zerrouki/84), Berggreen, Nakamura

Bekijk hier de uitslagen en het programma in de eerste ronde van de KNVB Beker en via deze link de statistieken van Heracles Almelo.