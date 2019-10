FC Twente Vrouwen houdt schade beperkt in return tegen Wolfsburg

In het eerste kwartier gebeurde er weinig op het veld in Enschede, maar bij de eerste kans voor Wolfsburg was het direct raak. Blässe zette de Duitse ploeg op voorsprong. Ook in het verloop van de eerste helft waren er weinig kansen. Wolfsburg kreeg een aantal mogelijkheden en Weerden probeerde het namens Twente, maar schot was te slap. 0-1 was ook de ruststand.

Na rust kwamen de eerste twee schoten van de Duitsers, maar Van Domselaar bracht twee keer redding. Aan de andere kant hadden Vanmechelen en Weerden het vizier niet op scherp. Even later kon Kalma net niet bij een voorzet. Neto raakte namens Wolfsburg de paal. Direct erna maakte Ypema hands en ze moest vertrekken met rood. Van Domselaar pakte daarna de strafschop van Gunnarsdóttir. In het vervolg kwamen er geen echte kansen meer en dus bleef het bij 0-1 in Enschede.

Bekijk hier de statistieken van de speelsters van FC Twente Vrouwen.