Landstede Hammers verslaat Oostenrijks kampioen Kapfenberg Bulls in Europe Cup

Landstede Hammers heeft de eerste Europese zege ooit binnen. In Zwolle rekende de ploeg van coach Herman van den Belt in de FIBA Europe Cup vakkundig af met Kapfenberg Bulls: 89-64.

Landstede was vanaf het begin de bovenliggende partij en drukte dat al vroeg uit in de score. Na het eerste kwart was de marge acht punten en stond het 22-14 in het voordeel van de thuisploeg. Kapfenberg Bulls, de regerend landskampioen van Oostenrijk, moest in de achteruit en bij de rust had Landstede een voorsprong van veertien punten: 49-36.

In het derde kwart hadden de Zwollenaren het even lastig, maar in de laatste minuten werd het net weer veelvuldig gevonden. Bij het ingaan van het vierde kwart was de stand 66-53. De overwinning kwam in het restant van de wedstrijd geen moment meer in gevaar en uiteindelijk zegevierde Landstede met 89-64.

Landstede speelt de komende zes weken iedere woensdag een Europees duel in de Europe Cup. Volgende week reist Landstede af naar Israël, waar Ironi Ness Ziona de tegenstander is.