Sportdepot Almelo zamelt sportkleding in zodat alle kinderen kunnen sporten

Het Sportdepot Almelo is een initiatief van Speelgoedbank Almelo en Sportbedrijf Almelo. "Wij vinden het belangrijk dat ieder kind kan spelen en sporten. Helaas kan niet ieder kind sporten, omdat er geen geld is voor bijvoorbeeld sportkleding en schoenen. Daar gaat het Sportdepot in voorzien", legt Lieneke Bolhuis van het Sportdepot uit.

"De actie is helaas heel erg nodig. Want we hebben in Twente veel kinderen die in armoede leven. Kinderen moeten gewoon kunnen sporten. Ook die waarvan de ouders geen geld hebben."

Sportverenigingen

Almeloërs kunnen tot en met zondag hun overbodig geworden sportattributen bij een deelnemende Almelose sportvereniging inleveren. "Het Jeugdfonds Sport betaalt de contributie voor kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub. Met het Sportdepot kunnen we deze kinderen ook de benodigde sportmaterialen geven om hun favoriete sport te kunnen beoefenen. Van tennisrackets tot voetbalschoenen", zegt Kim de Wild namens Sportbedrijf Almelo.

"Er is vooral veel vraag naar sportschoenen, voor voetbal en gym. Maar wij hopen wel dat we ook voor andere sporten spullen krijgen. We zijn heel blij dat de basketbal-, rugby- en duikvereniging meedoen. We hopen daar ook veel van te krijgen", vult Bolhuis aan.