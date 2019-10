De Provincie Overijssel wil wel, maar kan weinig doen tegen vervuiling door gaswinning. Dat laat gedeputeerde Thijs de Bree weten na vragen van burgers. Tijdens de commissievergadering Energie en Milieu, vanmiddag in het provinciehuis, werd onder meer de gaswinning in Overijssel besproken. Of beter, de verontreinigingen die achterbleven na de gaswinning.

De NAM heeft in Overijssel 34 locaties waar gas werd of nog wordt gewonnen. Van die 34 locaties zijn er 21 in min of meerdere mate verontreinigd met oliën en chemicaliën die zijn gebruikt tijdens het boorproces.

Spoedeisend

Hoewel ook de politiek er in 2016 al op werd aangedrongen, is er eind 2019 nog steeds niets gebeurd. De twee zwaarste verontreinigingen zijn ook door de provincie al decennia geleden aangemerkt als 'zwaar verontreinigd'. Deze verontreinigingen zijn zodanig ernstig, dat de sanering ervan als spoedeisend is bestempeld. Maar ook bij deze twee locaties is er nog steeds niet gesaneerd.

Zorgen

Burgers stelden daar vanmiddag vragen over aan gedeputeerde Tijs de Bree van Energie en Milieu. Ellen Wichman en Marian Patist spraken in namens de Dorpsraad Vasse in Noordoost-Twente. Ze maken zich zorgen over de natuur in het natuurgebied Springendal, bij Vasse. Van een oude boorlocatie middenin dat natuurgebied is al sinds de jaren '70 van de vorige eeuw bekend dat er een stevige verontreiniging in de grond zit. Het gaat om minerale oliën, benzeen, barium en andere schadelijke chemische stoffen.

Sinds 2011 wordt er op dezelfde locatie afvalwater geïnjecteerd in het leeg geproduceerde gasveld. Bij die afvalwaterinjectie zijn meermaals forse lekkages geconstateerd.

Toezegging

Hoewel de NAM vorig jaar had toegezegd te willen beginnen mat saneren, is daar nog niets van terecht gekomen. Inmiddels zijn door Staatsbosbeheer bomen en planten rondom de boorlocatie verwijderd en ligt er een dode plak grond. Maar de aanwezigheid van een salamander en de stikstofuitspraak van de Raad van State, afgelopen mei, hebben er volgens de NAM voor gezorgd dat er nu niet verder wordt gewerkt.

Boerenverstand

De beide dames uit Vasse zeggen: "Wij zijn geen agrariërs, maar ons boerenverstand zegt dat het onbegrijpelijk is dat de NAM pas in 2021 moet beginnen met opruimen van de ernstige bodemvervuiling uit de jaren '70. Zij krijgen daar vijftig jaar de tijd voor en intussen zitten wij hier met kankerverwekkende stoffen, terwijl er vlakbij ook drinkwater gewonnen wordt."

Jeannette van der Velde uit Kallenkote is van de stichting GasDrOvF. Ze houdt een kritisch oog op de gaswinning uit kleine velden in het grensgebied van Drenthe, Overijssel en Friesland. Ook zij heeft kritiek op het tempo waarin saneringen worden gedaan.

Nationaal Park Weerribben/Wieden

Van der Velde maakt zich zorgen over het grondwater rond Giethoorn en Wanneperveen. Want ook dat grondwater is besmet geraakt met zware oliën en chemicaliën, afkomstig van de oude boorlocatie aan de Gasthuisdijk in Wanneperveen. Deze locatie ligt letterlijk aan de grens van Nationaal Park Weerribben/Wieden. De verontreiniging wordt door het grondwater meegevoerd en verder verspreid in de richting van Giethoorn.

Van der Velde vraagt zich af waarom het zo lang moet duren voordat er iets gedaan wordt. Ook deze verontreiniging is al decennialang bekend bij de NAM en de provincie. Hoewel de minister van Economische Zaken deze zomer aangaf dat er gesaneerd zal gaan worden, zijn er nog steeds geen concrete plannen.

Ministerie van Economische Zaken

Gedeputeerde De Bree zegt de zorgen te herkennen. In het provinciehuis wordt er intussen ook al jaren over gesproken. De Bree geeft wel direct aan dat de provincie eigenlijk niets kan doen. De boorlocaties zelf vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken, de provincie heeft daar geen bevoegdheid.

De Bree wil de zorgen bij het ministerie van Economische Zaken aan de orde stellen en hij wil er ook bij de NAM op aandringen dat er wat gaat gebeuren. "Maar meer dan een verzoek kan het niet zijn."

Vertegenwoordigers

Patist, Wichman en Van der Velde reageren gevat: "Wij hebben u Statenleden gekozen als onze vertegenwoordigers. U hebt de verantwoordelijkheid voor onze veiligheid en ons drinkwater. Wij roepen u op actie te ondernemen. Dat doen we niet zomaar."