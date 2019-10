Wat vind jij: Ik vind het raar dat we Amerikaanse feestdagen in Nederland vieren

Heb jij al een pompoen uitgehold? Of ga je morgen griezelig verkleed? Of ga je met kinderen langs de deuren voor snoep? Het zou zomaar kunnen want het is morgen Halloween.

Halloween is een feest dat in de Verenigde Staten veel gevierd wordt. Dit soort feesten waaien steeds vaker over naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan cadeautjes geven met kerstmis of het organiseren van babyshowers voor zwangere vrouwen.

Wij zijn benieuwd of jij het leuk vindt om ook dit soort feesten te vieren? Of vind je het maar raar dat we in Nederland buitenlandse feestdagen vieren? Praat met ons mee. Hieronder in de reacties of op Facebook.