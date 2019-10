Superfan Janny uit Overdinkel kijkt uit naar de allereerste Bob Ross-solotentoonstelling

Jarenlang gaf Janny workshops. En niet zomaar workshops. Ze is een 'Certified Ross Instructor'. "Als je de naam Bob Ross wilt gebruiken, moet je een opleiding gevolgd hebben. Er zijn speciale diploma's voor het schilderen van landschappen, dieren en bloemen. En ik heb ze alle drie."

The Joy of Painting

De liefde voor de populaire schilder, die wereldberoemd werd met zijn televisieprogramma The Joy of Painting, ontstond op een creabeurs. "Ik was daar met mijn dochter en er werden Bob Ross-workshops van een uurtje gegeven. Toen dacht ik: 'wat gaaf, dat wil ik ook!'.

Janny terwijl ze een Bob Ross-schildercursus geeft (Foto: Janny de Blij)

Uiteindelijk kon Janny, met alle papieren op zak, échte Bob Ross-schilderworkshops geven. Maar inmiddels staat dat op een laag pitje. "Ik ben niet meer actief bezig met het werven van klanten. Maar ik heb het wel bijna twintig jaar gedaan, dus er zijn mensen die nog ergens een kaartje van mij hebben liggen."

Heel af en toe geeft Janny nog een workshop en worden de schilderspullen weer uit de schuur gehaald. "Alles ligt er nog."

Rustgevend

In een aflevering van dertig minuten wist Ross de kijker te hypnotiseren en te inspireren. "Als je gestrest bent, kijk dan naar Bob Ross en je valt zo in slaap", aldus Janny. "Die man is zo rustgevend."

Maar ook zijn toegankelijkheid zorgt ervoor dat Janny al jaren fan is. 'There are no mistakes, just happy accidents', is het motto van de schilder. Alles kwam altijd goed. "Je kunt het gewoon niet fout doen."

Een échte Ross

Hoewel ze precies weet hoe ze er één moet schilderen, heeft Janny nog nooit een schilderij van Ross in het echt gezien. Maar als het goed is, gaat daar in het najaar van 2020 verandering in komen.

Dan worden er in Gorssel, een dorp dat zo'n vijf kilometer verwijderd is van de Overijsselse grens, ongeveer veertig schilderijen tentoongesteld.

Museum MORE: het grootste museum voor modern realisme in Nederland (Foto: Imre Csany)

Het Gelderse museum heeft de primeur, want nooit eerder werd er een solo-expositie aan de Amerikaanse schilder gewijd. Maar hoe is dat zo gelopen? "Dat was naar aanleiding van een gesprek dat we in de zomer hadden met de kunstafdeling hier", vertelt Ellen van Slagmaat van museum MORE.

"Er hingen een paar schilderijen waarvan iemand zei: 'Hé, dat lijkt net het werk van Bob Ross'. Toen dachten we: zou het niet geweldig zijn om een tentoonstelling te maken met alleen maar Bob Ross-schilderijen?'" Zo gezegd, zo gedaan.

Bob Ross Inc.

Er werd contact gezocht met het Amerikaanse Bob Ross Incorporated. "Ross en z'n vrouw Jane zijn beiden al overleden, maar het bedrijf zorgt voor de schilderijen die hij heeft gemaakt en houdt ze allemaal bij elkaar."

Dat zijn er volgens Van Slagmaat meer dan duizend. Er werden tussen 1983 en 1994 381 afleveringen van de tv-serie gemaakt. "Maar hij maakte uiteindelijk altijd drie schilderijen. De eerste om te testen, de tweede voor de televisie-uitzending en de derde voor in de instructieboeken. Dan werden er stapsgewijs foto's gemaakt."

Succes

Nog altijd is de schilder ongekend populair. Het officiële YouTube-kanaal heeft op dit moment ruim drie miljoen abonnees. Van Slagmaat verwacht daarom dat het volgend jaar druk wordt in Gorssel. "Er is al contact gezocht door Duitse en Britse media om eventueel in het najaar langs te komen. Buiten Nederland is er dus ook aandacht voor de expositie."

Ook Janny zal dan een bezoekje brengen aan museum MORE. "Absoluut, ik ga er zeker naartoe. Het is m'n enige kans om een Bob Ross van dichtbij te zien. Daar wil ik wel mee op de foto."