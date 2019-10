Gedeputeerde De Bree over stikstofcrisis: “We hebben ons collectief vergist”

De Volkskrant berichtte afgelopen zaterdag dat Hoofd Juridische Zaken van Overijssel vorig jaar al had gewaarschuwd voor de huidige problematiek.

Waarschuwing

Deze analyse werd ook gedeeld met het ministerie van Landbouw, zo blijkt uit een reconstructie van die krant. De jurist uit Zwolle waarschuwde vooraf dus al voor de mogelijkheid dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet goedgekeurd zou worden door de Raad van State.

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dan ook dat er geen vergunningen meer verleend mogen worden op basis van de PAS. Sindsdien is stikstof in veel sectoren het gesprek van de dag.

'Veel andere rapporten'

"Er waren ook veel andere rapporten die aangaven dat de PAS juist geen probleem was", aldus De Bree vanmiddag op vragen van de oppositie. In een commissievergadering over Energie en Klimaat in het provinciehuis in Zwolle werd onder meer gesproken over stikstof.

"Is deze analyse destijds ook besproken in het college?", wilde Luuk Folkerts van de Partij voor de Dieren nu weten van gedeputeerde De Bree. De Bree verving gedeputeerde Ten Bolscher, die verantwoordelijk is voor het landbouwbeleid. "Waarom is heeft het college volhardend doorgezet, ondanks de waarschuwingen van de jurist?"

'Geen plan B of C'

Volgens de Bree werden er constant kritische analyses en afwegingen gemaakt. Dit was er een van vele. De gedeputeerde wijst ook naar de adviezen die uit Den Haag en andere provincies kwamen. De analyse van het Overijsselse Hoofd Juridische Zaken stond daar haaks op en achteraf blijkt dat deze de enige juiste was.

Het advies is vorige jaar niet gedeeld met de Provinciale Staten van Overijssel, 'omdat dit niet een formeel standpunt was de provincie'. "Er lag geen plan B en geen plan C en dat hebben wij verkeerd ingeschat. We hebben ons collectief vergist met de PAS."

Mediastilte

De provincie Overijssel doet verder geen uitspraken over het artikel in de Volkskrant en de waarschuwingen die zijn gedaan over de PAS. Het IPO, het overleg tussen alle provincies samen, heeft een mediastilte afgekondigd om verdere verwarring over de stikstofproblematiek te voorkomen.