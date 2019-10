Boze huurder in Almelo dreigde met aanslag handgranaat bij kantoor advocaat

De 23-jarige Michael S. uit Almelo belde in april zelf met de politie om aan te kondigen dat er een aanslag op het kantoor van een Almelose advocaat gepleegd zou worden door middel van een handgranaat. Een paar uur later belde hij terug met de mededeling dat de aanslag niet met zo'n vaart zou gaan lopen, maar de onrust was al gezaaid. De politierechter veroordeelde S. daarom vanmiddag tot dertig dagen cel waarvan de helft voorwaardelijk.

Het telefoontje over de aanslag was het gevolg van een langlopend conflict die de Almeloër had met woningbouwvereniging St. Joseph. Dat begon ooit toen S. ging samenwonen met zijn vriendin en vond dat zijn woning te klein was.

'Bloed onder nagels'

Een woning waar hij op reageerde werd hem ontzegd. Dat leidde tot een conflict waarin de woningbouwvereniging hem verbood om gedurende drie jaar het kantoor van de vereniging te betreden. De advocaat die voor St. Joseph bemiddelde met S., moest het vanaf toen ontgelden.

De advocaat verklaarde tijdens de strafzaak dat de Almeloër hem 'een jaar lang het bloed onder de nagels vandaan haalde'. De man werkt al jaren als advocaat voor de woningbouwvereniging en gaf aan dat hij in al die tijd 'best wel wat eelt op zijn ziel had gekregen'. Nog nooit eerder deed hij aangifte, maar het gedrag van S. ging verder dan hij ooit meemaakte.

Kwetsende mailtjes

De advocaat en de woningbouwvereniging waren niet de enigen die te maken kregen met de toorn van S.. Ook burgemeester Gerritsen van Almelo kreeg te maken met de boze burger. 'Kankerpedofiel', mailde S. hem. Ook de directeur van de woningbouwvereniging ontving op die manier kwetsende mailtjes.

S. zelf wilde over de inhoud van de zaak weinig zeggen. "Ik kreeg de belofte dat als ik betaalde, ik een woning kreeg, maar ze trokken zich steeds terug en ik kreeg geen woning." Over de mail aan burgemeester Gerritsen wilde S. kwijt dat die hem niet wilde helpen in het conflict en hem naar het Veiligheidshuis verwees.

'Meteen achter tralies'

De dreiging met de aanslag veroorzaakte onrust op het kantoor van de advocaat en thuis, bij zijn gezin. Dat gold ook voor de mededeling op een website waarin S. aangaf dat hij het huis van de advocaat zou beschieten. Na de aanhouding in april kwam er nog vervelende post van S. binnen. "Hij ging maar door en gaat maar door", zo gaf de man aan. "Ik weet niet of dit na zijn veroordeling nog door gaat."

Als S. na zijn veroordeling opnieuw de fout in gaat, moet hij in ieder geval 15 dagen zitten. Die boodschap gaf politierechter Stam hem in niet mis te verstane woorden mee. "Ik geef u op een briefje dat als u nog maar iets doet in de richting van St. Joseph of de advocaat, u meteen achter de tralies gaat."