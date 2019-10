Honderd demonstranten bij stadhuis Deventer: "Zwarte Piet moet gewoon zwart blijven"

De protestactie volgde op de bekendmaking van de gemeente dat er bij de komende intocht roetveegpieten moesten worden geïntroduceerd. Als dit jaar niet ten minste een derde van de pieten in Deventer een roetveeguiterlijk zou hebben, zou de gemeente geen subsidie verlenen aan de Sinterklaasintocht.

Alternatieve Piet

Maar na hevig protest vanuit de samenleving, dat doorklonk in heel Nederland, trok de gemeente dat besluit in. Ook de organisatie van de Deventer intocht was niet blij met de oorspronkelijke eis, maar wilde wel tegemoetkomen aan een alternatief voor Zwarte Piet.

Na overleg werd vrijdag duidelijk dat dat alternatief voor de gemeente voldoende was om van de roetveegpiet af te stappen. Maar om wat voor alternatief het gaat, wil geen van beide partijen zeggen.

'Chantage en teleurstelling'

De actiegroep Zonder Zwarte Piet geen Sinterklaas legde zich niet zomaar neer bij de gang van zaken rond de Pieten bij de Sinterklaasintocht in Deventer. De protestactie bij het gemeentehuis bleef daarom staan, ook al was er inmiddels een alternatief gevonden voor de roetveegpiet. Richard van der Stelt, van de actiegroep, vertelde voorafgaande een inspraakmoment in de raadsvergadering waarom.

"We zijn hier om een statement af te geven. Het 'roetveegpietquotum' was chantage omdat het gekoppeld was aan het intrekken van de subsidie. Nu is er nog geen duidelijkheid, daar zijn we teleurgesteld in. Zwarte Piet moet gewoon zwart blijven in Deventer."

Symbolisch cadeau

De bijeenkomst van de Zwarte Piet-demonstranten verliep voorafgaand aan de vergadering gemoedelijk. De demonstranten zongen Sinterklaasliedjes; tegenstanders van Zwarte Piet waren niet aanwezig. Burgemeester König verwelkomde de Zwarte Pieten en hun voorstanders zelf op het stadhuis.

"We zijn heel blij dat u de Zwarte Pieten wil ontvangen", reageerde een van de demonstranten daarop. "We hopen dat u ze nog veel vaker in de stad wil ontvangen." Naast de petitie vóór Zwarte Pieten in Deventer werd ook een symbolisch cadeau aan de burgemeester overhandigd: een Zwarte Piet-pop.

Burgemeester König nam de pop met een lach in ontvangst. "Heel goed dat deze mensen hier nu zijn want het is een belangrijk debat dat gevoerd wordt. Het is goed dat mensen hun mening laten horen en laten zien waar ze voor staan. Prima."