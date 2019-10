Bekerdoelman Brouwer: "Willen graag wat bereiken in de beker dit jaar"

Michael Brouwer was vandaag opnieuw de doelman van Heracles Almelo in de KNVB Beker. Vorig jaar mocht hij in het bekertoernooi ook al opdraven. Hij won met zijn ploeg met 4-3 van RKC, maar vond dat Heracles niet overtuigde.

"Het was niet goed, maar ik denk wel dat wij een ploeg hebben die graag wat wil bereiken dit jaar in de beker. We zijn vrij gretig allemaal en vandaag ook met de jongens op het veld, het ontbrak niet aan wil, het ontbrak niet aan een plan, het kwam er gewoon niet uit. Het was heel slordig. Daar moeten we wel aan werken richting zaterdag anders krijgen we het dan ook lastig."

Goed om te spelen

Hij mocht dus weer eens in de basis starten: "Leuk. Vandaag was het wat hectisch en chaotisch, maar het is wel leuk. Het is goed om te spelen en daar ben ik blij mee."

Ontwikkeling

"Voor mij persoonlijk is het heel belangrijk. Voor m'n ontwikkeling en te wennen aan het niveau. Vorig jaar heb ik ook gemerkt dat ik er wel aan toe ben en dat ik het fijn vind om onder die druk te spelen. Ja, voor m'n ontwikkeling zijn deze prikkels gewoon heel erg goed en mocht ik de stap naar eerste keeper maken, dan helpt dit wel", zegt de sluitpost.