Van den Belt trots op Landstede Hammers: ''Dit zegt wat over ons niveau''

Herman van den Belt is trots op zijn ploeg Landstede Hammers. In Zwolle boekte zijn equipe de eerste Europese zege ooit. Het Oostenrijkse Kapfenberg Bulls werd met 89-64 verslagen in de FIBA Europe Cup.

"Zo spelen we graag. We deelden de bal goed en vonden de vrije mensen. Een prima overwinning. Dit zegt wat over ons. We hebben een goede ploeg en waren vorige week al heel dichtbij. Vandaag hebben we ons beloond voor wie we zijn", vertelt Van den Belt na afloop.

Niveau doortrekken

Zaterdag wacht een competitieduel met Apollo Amsterdam. Van onderschatting is echter geen sprake bij Landstede. "Je moet het spel respecteren. We moeten een norm neerzetten en onafhankelijk spelen. We bereiden ons op Apollo Amsterdam net zo voor als vanavond. Kijken of we het niveau kunnen doortrekken", vervolgt de coach.

Ironi Ness Ziona

Volgende week neemt Landstede het op tegen Ironi Ness Ziona uit Israël. "Dat wordt wel een potje. Maar dat is mooi, daarvoor doen we dit. De club heeft zijn nek uitgestoken om ons hieraan mee te laten doen, daar zijn we blij mee", aldus Van den Belt.