Brama: ''De plaatselijke journalistjes zeiden al dat het knetterde tussen Garcia en mij''

"Ik heb me geen moment zorgen gemaakt. In de beginfase hadden ze nog enkele mogelijkheden, maar echt grote kansen hebben ze niet gehad. Vanaf het moment dat wij de 0-1 maakten was de wedstrijd voor ons. We hebben vandaag gecontroleerd en dat moet natuurlijk ook", zegt Brama na afloop in Groesbeek.

Intrinsieke motivatie

FC Twente zou niet de eerste Eredivisie-ploeg zijn die onverwachts struikelt in het bekertoernooi. "Gelukkig waren we intrinsiek gemotiveerd, anders krijg je een heel lastige avond. Er zijn genoeg ploegen die struikelen tegen amateurs. Er is geen vol stadion en geen spanning die je in de Eredivisie wel hebt. Maar ik heb daar geen moeite mee. Als ik voor Twente speel ben ik altijd gemotiveerd", vervolgt de aanvoerder.

Plaatselijke journalistjes

Tegen De Treffers speelde Brama weer als controleur, de plek waar hij het liefste staat. "Dat is een beetje groter gemaakt dan het is. Natuurlijk speel ik liever op zes dan op acht. Dat is bij iedereen bekend. Maar waar ik neergezet word, speel ik. Door de plaatselijke journalistjes werd al gezegd dat het knetterde tussen mij en Gonzalo (Garcia, red.). Voor mij is het helemaal geen probleem", besluit Brama met een kwinkslag.