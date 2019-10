Vijf miljoen euro beschikbaar voor Overijsselse evenementen, maar... is dat wel genoeg?

De provincie stelt vijf miljoen euro beschikbaar voor het ondersteunen van sport- en cultuurevenementen. Veruit het meeste geld is beschikbaar voor zogeheten beeldbepalende evenementen. Maar is vijf miljoen euro dan wel genoeg?

Vijf miljoen euro klinkt namelijk als een flink bedrag, maar met een schat aan evenementen in Overijssel zoals Deventer op Stelten, CSI Twente, het Bevrijdingsfestival en de Ronde van Overijssel is de pot snel leeg. Een aantal partijen, zoals Forum voor Democratie (FvD) en SP, vraagt zich daarom af de 5 miljoen euro wel voldoende is.



Volgens Simon Zandvliet investeert Overijssel namelijk bedroevend weinig geld in cultuurbeleid, zeker vergeleken met andere provincies. "Overijssel staat in de ranglijst op de één na laatste plek", aldus Zandvliet (SP). Johan Almekinders (FvD) constateert dat er zelfs bezuinigd wordt op de evenementen in Overijssel. "De afgelopen jaren was er twee miljoen euro extra beschikbaar."



Geen extra budget

Toch wordt het budget op advies van gedeputeerde Eddy van Hijum niet verhoogd naar zeven miljoen euro. Van Hijum is ervan overtuigd dat het huidige budget voldoende is om de belangrijkste evenementen in Overijssel te kunnen bedienen. Wel heeft de politiek woensdagavond besloten om volgend jaar een evaluatie te houden.

Met de huidige verdeelsleutel is er een maximale jaarlijkse provinciale bijdrage beschikbaar van 75.000 euro voor grote beeldbepalende evenementen en 10.000 euro voor kleinere evenementen.



Beeldbepalende evenementen

Bij beeldbepalende evenementen gaat het om gevestigde cultuur- en sportevenementen, die een (inter)nationale, provinciale uitstraling hebben, een groot mediabereik kennen en van kwalitatief hoog niveau zijn. Deze evenementen krijgen steun omdat ze Overijssel op de kaart zetten als aantrekkelijke provincie om te wonen, werken en te bezoeken.



Bij kleinere evenementen gaat het om cultuur- en sportevenementen die plaatselijk veel draagvlak hebben en echt horen bij ‘het DNA van Overijssel’. Evenementen die op een vernieuwende manier bezig zijn, kunnen ook rekenen op extra geld.



Onvoorziene evenementen

Tot slot is er ook geld beschikbaar voor eenmalige of onvoorziene evenementen. Het gaat hier om evenementen als de Overijsselse Merentocht,de Noordwesthoekrit, de Hollands Venetiëtocht, de eerste Marathon op natuurijs te Haaksbergen en het Nk marathon op natuurijs.

Jong bloed

De politiek heeft nog wel wat aan te merken op de commissie die de komende jaren bepaalt welke evenementen subsidie krijgen. Op initiatief van Kyra Selles (D66) wordt de commissie aangevuld met een zesde lid: een Overijsselse jongere.

"Want de huidige commissie is met vier mannen en één vrouw geen goede afspiegeling van de samenleving." Verder vindt de politiek dat de huidige adviescommissie één maal in de vier jaar vervangen moet worden door nieuwe leden.