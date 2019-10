Herdenkingsbijeenkomst Allerzielen Deventer druk bezocht; maar lichtbootjes voor overledenen bleven aan wal

Ruim 300 mensen hebben gisteravond in Deventer de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst voor overledenen en dierbaren bezocht. Het feit dat de ruim 200 kleine papieren lichtbootjes voor hun dierbaren niet de IJssel in mochten bleek voor de meeste mensen geen belemmering om de Katholieke gedenkdag voor overledenen te vieren.

De honderden papieren bootjes, van ongeveer 15 centimeter, met daarin kaarsjes voor overleden dierbaren bleven aan wal omdat natuurorganisaties eerder deze week milieubezwaren hebben geuit. "We hebben een aantal hele vervelende reacties binnen gekregen", zegt organisator Hanneke van de Plassche

"Omdat we in alle rust wilden stilstaan bij overleden naasten, heeft onze organisatie ervoor gekozen om de bootjes aan wal te houden. We hebben de mensen gevraagd om de gedenkbootjes met de lichtjes op de aanlegsteiger van de veerpont langs de oever van de IJssel te plaatsen."

Bootjes biologisch afbreekbaar

"We vinden het natuurlijk jammer want de papierenbootjes zijn volledig biologisch afbreekbaar, daar hebben we zelf van tevoren echt wel over nagedacht, maar we willen geen onrust veroorzaken en bovendien ook niet risico lopen op een boete."

Het feit dat de bootjes niet als een lange lichtvloot te water mochten, zoals in twee voorafgaande jaren wel mocht, weerhield bezoekers niet om te komen. Maar de meeste vonden het wel jammer dat de bootjes niet het water in mochten.

Belangstelling gedenken groeit

"We zien ieder jaar dat de belangstelling om te gedenken toeneemt. Mensen hebben behoefte aan een rustig moment om bij hun overleden dierbaren stil te staan", zegt van de Plassche.

Volgende week donderdag is er een herdenkingsbijeenkomst met lichtbootjes aan de loswal in Wijhe. De organisatie is nog in overleg met de gemeente of de kleine papieren gedenkbootjes dan wel het water in mogen.