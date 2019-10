'Bloedprikbende' duikt nu ook op in Oost-Nederland: Haaksbergse belaagd

De beruchte 'bloedprikbende' is ook opgedoken in Oost-Nederland. Bij deze babbeltruc worden met name senioren benaderd door nep-bloedprikkers, waarna de bankrekening van de slachtoffers wordt geplunderd. In Haaksbergen is een oudere vrouw benaderd, maar zij trapte niet in de truc.

Volgens de politie ging het om een 'bewoonster op leeftijd' van de Dr. Schaepmanstraat. Ze kreeg bezoek van een dame die beweerde dat ze bloed kwam prikken. Meestal vertellen de oplichters een verhaal dat ze dit moeten doen vanwege een heersende griepepidemie.

De Haaksbergse had echter al gelezen over deze methode en liet de dame niet binnen. Die deed een nieuwe poging met het verhaal dat de batterij van haar mobieltje leeg was en of ze die binnen even op mocht laden.

Ook hier ging de Haaksbergse niet op in en stuurde de vrouw weg. "Hiermee heeft ze vermoedelijk een hoop ellende weten te voorkomen", aldus een politiewoordvoerder.

Opschudding

De methode van de nep-bloedprikkers, die deze week aan het licht kwam, zorgde voor veel opschudding. Vooral ook omdat onduidelijk is of ze schone naalden gebruiken tijdens het prikken.

De nep-prikker in Haaksbergen was ongeveer 40 jaar oud, circa 1.70 meter lang, had een licht getinte huidskleur en droeg een donkere (vermoedelijk grijze) hoofddoek. Verder droeg ze een zwarte jas en zwarte broek en sprak correct Nederlands.