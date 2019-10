'Raalte wordt harder getroffen door stikstof- en PFAS-crisis dan andere gemeenten'

De gemeente Raalte wordt harder door de stikstof- en PFAS-crisis getroffen dan andere gemeenten in ons land. Dat zegt wethouder Dennis Melenhorst een dag na de bouwprotesten op het Malieveld in Den Haag.

"Als we kijken naar de economische structuur van de gemeente Raalte zien we dat er veel werkgelegenheid is in de bouw- en agrosector. Dat betekent dat we door de problemen rondom stikstof en PFAS als gemeente harder worden geraakt. Daar maak ik me ernstig zorgen over."





Het is volgens Melenhorst lastig om in te schatten om hoeveel banen het gaat, maar volgens een onderzoek van branchevereniging Bouwend Nederland worden er in Overijssel minimaal duizend banen geraakt door de milieumaatregelen.

'Economisch slot op Nederland'

Op landelijk niveau moet er volgens de wethouder snel duidelijkheid komen. "Het kan niet zo zijn dat we nu een economisch slot op Nederland zetten, want ik zie nu al op lokaal gebied de gevolgen en de onzekerheid die dat met zich meebrengt."