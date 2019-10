'Twee miljoen euro nodig voor hartkliniek in Tanzania'

Cardioloog Salah Said over hartkliniek Moshi

Cardioloog Salah Said schat dat er zo'n twee miljoen euro nodig is voor de bouw van een hartkliniek bij het ziekenhuis in Moshi. Morgen vertrekt een delegatie met medici, technici en bouwkundigen uit Overijssel om de nieuwbouw voor te bereiden en de eerste steen te leggen.

Het bezoek aan de stad Moshi, aan de voet van de hoogste berg van Afrika, wordt gevolgd door verslaggevers Hans Bellert en Teun van der Velden. Onder het motto 'Hart voor Tanzania' ondersteunt RTV Oost de actie van de Overijsselse ziekenhuizen. De komende tijd zal er op de website, onder 'Overijssel in Actie', over het initiatief in Tanzania worden bericht.

15 miljoen mensen, geen cardioloog

Gepensioneerd cardioloog van het ZGT Salah Said is de initiatiefnemer van de hartkliniek. "In Nederland hebben we 100 ziekenhuizen met 1800 cardiologen, het ziekenhuis in Moshi heeft een verzorgingsgebied waar 15 miljoen mensen wonen en er werkt geen één cardioloog", zo zegt Said.

"Twee miljoen nodig"

Elf november, om elf minuten over elf, wordt de eerste steen van de kliniek gelegd. Naar verwachting zal het een jaar of twee duren voordat de hartkliniek in bedrijf is.

Overijsselse ziekenhuizen transporteren hun afgeschreven materialen naar Tanzania, onder meer bedden en apparatuur. Ook zullen er Tanzanianen in Overijsselse ziekenhuizen worden opgeleid voor de hartkliniek. Maar dat is nog niet genoeg. Said schat dat er nog zo'n twee miljoen euro nodig is om de kliniek te realiseren.