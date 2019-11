Advocaat: 'Undercover-agenten in zaak viervoudige moord fout gehandeld'

Justitie is in de fout gegaan met de inzet van undercoveragenten in de zaak rond de viervoudige moord in Enschede. Dat zegt advocaat Yehudi Moszkowicz, die een Bredase medeverdachte bijstaat. De vrouw wordt ervan verdacht dat ze bemiddeld heeft in de handel van de moordwapens.

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

"Mijn cliënt is door de undercovers gedwongen om een verklaring af te leggen", zegt Moszkowicz. "Het was geen gesprek dat de undercoveragenten met mijn cliënt hielden, maar een intimiderend verhoor." Eén van de undercovers deed zich voor als familielid van de drie hoofdverdachten in de moordzaak. "De man was een boomlange Joego en kwam daardoor intimiderend over. Hij riep zelfs nog naar mij cliënt: Are you my enemy?"

Traject staken

Maar er zijn meer fouten gemaakt door de undercoveragenten, zegt de strafpleiter. "Toen mijn cliënt vroeg of ze haar advocaat mocht bellen, zeiden ze dat zoiets niet hoefde. Sterker nog, haar telefoon werd zelfs afgenomen. Een zeer kwalijke zaak. Ze hadden op dat moment het traject moeten staken."

De undercoveragenten hebben volgens Moszkowicz ook zeer sturende vragen gesteld en op die manier cruciale dossierinformatie verstrekt. "Mijn cliënt heeft daardoor geen spontane verklaring af kunnen leggen." Ook vraagt de advocaat zich af waarom zijn cliënt niet gewoon gevraagd is om naar het politiebureau te komen. "Dit is een veel te zwaar middel geweest."

Het Openbaar Ministerie beraadt zich nu op een reactie.