Twee jaar cel geëist tegen Almeloër wegens miljoenenoplichting

De Almeloër zou zeker tien mensen hebben opgelicht voor in totaal miljoenen euro's (Foto: iStock / Getty Images Plus)

Tegen een 43-jarige Almeloër is een celstraf geëist van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Hij wordt ervan verdacht dat hij zeker tien, veelal uit Twente, afkomstige mensen oplichtte voor een bedrag van bijna 4,5 miljoen euro.

Hij zou de oplichtingen gepleegd hebben tussen 2007 en 2014, samen met de een 48-jarige man uit Rheden. De laatste werd vorig jaar door de rechtbank Gelderland tot vier jaar cel veroordeeld.

Volgens het OM deed de vermeende Almelose oplichter zich onder meer voor als een multimiljonair met een groot probleem. Zijn kapitaal, 300 tot 400 miljoen euro, zou vaststaan op rekeningen in Mexico. Opgebouwd door succesvolle investeringen, waarmee hij al op zijn zestiende begon en al die jaren buiten het zicht van de Nederlandse belastingdienst hield.

Inkeerregeling

In dat laatste wilde hij verandering in brengen, door gebruik te maken van de 'inkeerregeling' van de belastingdienst. Dat is een regel waarbij iemand alsnog, met een forse boete, belastingaangifte doet.

Voor het betalen van die boete had de man geld nodig, geld dat hij graag tegen een aantrekkelijk rendement wilde lenen van de slachtoffers, voor een deel bekenden. Ook zou hij geld losgeklopt hebben door voor te spiegelen dat hij wilde investeren in elektrisch gereedschap, audio-apparatuur of onroerend goed.

Cash

De zaak kwam uiteindelijk aan het rollen toen er grote bedragen cash werden opgenomen van de rekeningen van de Rhedenaar en Almeloër terwijl beiden geen verklaarbare inkomsten hadden en er meldingen waren dat de Gelderlander grote geldbedragen vergokte en inwisselde bij casino's. Toen ook de Rabobank aan de bel trok, nadat een man uit Rijssen zo'n 1,7 miljoen euro overboekte naar de Almeloër, volgden er invallen.

Bij de 43-jarige thuis werden niet alleen vervalste bankafschriften en andere documenten aangetroffen, maar ook zo'n honderdvijftig knalpatronen en een schietbeker, een soort van granaatwerper die op de loop van een geweer gezet kan worden.

Vergoedingen

Diverse slachtoffers willen hun schade vergoed hebben van de verdachte uit Almelo en meldden zich bij de rechtbank in Zutphen waar de zaak behandeld werd. Het Openbaar Ministerie wil zo'n 3,4 miljoen euro van de vermeende oplichter afpakken in het kader van de 'plukze-wetgeving'.

De behandeling van de strafzaak werd bijgewoond door meerdere aangevers. Zij waren teleurgesteld omdat de verdachte niet verscheen voor zijn zaak. Hij heeft in alle jaren dat de strafzaak loopt weinig willen zeggen over de verdenkingen tegen hem en over zijn persoonlijke toestand.

De man uit Rheden zou de Almeloër 'voor zijn karretje' gespannen hebben met alle gevolgen van dien. "Hij is alles kwijt, zijn bedrijf, zijn huis en zelfs zijn huwelijk", vertelt zijn advocaat die de man uit Rheden zelfs van uitbuiting beschuldigt. "Mijn cliënt had een dagtaak aan het voeren van gesprekken met mensen en de administratie, maar zag er nooit iets van terug." De raadsman vroeg de rechtbank om vrijspraak.

Gezondheid

Tegenover de reclassering wilde de verdachte wel vertellen dat hij vreest voor zijn leven. Vanuit criminele hoek, maar ook omdat hij gezondheidsklachten zou hebben. In 2017 werd de strafzaak aangehouden omdat hij een tumor in zijn hoofd zou hebben. Hij vertelde bij de reclassering ook dat hij bang was om door 'niet kloppende verklaringen veroordeeld te worden.'

De rechtbank in Zutphen doet over twee weken uitspraak.