Marc Oortman: "Opheffing celibaat is geen garantie dat er meer priesters komen"

Gehuwde mannen als priester, het zou een oplossing kunnen zijn voor het priestertekort. Bisschoppen uit Zuid-Amerika stemden vorige week voor het toelaten van gehuwde mannen tot het priesterambt. Of het zover komt? Pastoor Marc Oortman uit Hengelo volgt het met belangstelling maar hij is er niet van overtuigd dat deze opvallende stap zal leiden tot een grotere toeloop van priesters.

Volgens Oortman gaat het om toewijding. "De vraag of je priester wilt worden, gaat niet alleen om het celibaat. Ben je toegewijd tot de kerk? En ook een huwelijk vraagt toewijding".

"Geen late roeping maar een laat antwoord"

Het duurde jaren voordat Oortman het zelf aandurfde in te gaan op zijn roeping. "Die roeping had ik als kind al. Maar het duurde tot mijn 36e voordat ik er gehoor aan gaf." Oortman was dertien jaar werkzaam als advocaat voordat hij tien jaar gelden uiteindelijk toch koos voor het priesterschap. "Nee, het was geen late roeping", zegt hij hierover. "Kardinaal Simonis had het over een laat antwoord."

40.000 parochianen

Toch is het priester zijn totaal anders dan hij zich had voorgesteld. Als verantwoordelijk herder voor drie parochies heeft hij dertien geloofsgemeenschappen onder zich. "Dat zijn 35.000 parochianen. Het kunnen er ook 40.000 zijn". Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te kennen. "Laatst kreeg ik een mail van iemand, die zich erover beklaagde dat ik hem in het ziekenhuis niet had gegroet".

Levensbestemming gevonden

Het priester zijn heeft hem een gelukkiger mens gemaakt, zegt hij. "Ik heb mijn levensbestemming gevonden". Oortman ontmoet regelmatig jongeren die zelf op zoek zijn naar de zin van het leven. "Ze staan heel erg open voor kerk en geloof en voor het mysterie van de eucharistie". Een heel andere tijd dan toen hij zelf jong was. "Priester worden, dat deed je toen niet".

Bethelkerk als optie voor de afgebrande Moeder Teresakerk

Een van de geloofsgemeenschappen waarvoor Oortman herder is, werd in de zomer getroffen door brand. De Moeder Teresakerk in Hengelo brandde geheel uit. De gelovigen treffen elkaar nu in een school. De toekomst is nog onduidelijk: "Als je kiest voor nieuwbouw, ben je zo twee jaar verder." Hij voelt meer voor de optie om de voormalige protestantse Bethelkerk aan te kopen. "Maar het is aan het kerkbestuur en aan het bisdom om daarover te beslissen".