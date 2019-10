Nieuw onderzoek in moordzaak 'tattookiller' Onno Kuut afgerond

De kroongetuige in de zaak is een Enschedeër met Braziliaanse roots. Hij verblijft tegenwoordig in het buitenland. Deze week werd hij bevraagd in de 'bunker' en daar mocht niemand van weten.

Bronnen rond het onderzoek melden dat hij in het vliegtuig moest blijven zitten, totdat iedereen eruit was. Een contactpersoon heeft hem vervolgens opgehaald. De kroongetuige hoefde niet langs de douane.

Na de ondervraging door de rechtbank zegt hij het "vreemd te vinden dat de vier hoofdverdachten vrij rond mogen lopen."

Tattookillers

Die vier hoofdverdachten in de spraakmakende moordzaak zijn de zogenoemde 'tattookillers'. Ze worden zo genoemd, omdat ze allen eenzelfde tatoeage op de rug dragen met Chinese karakters. De waarschijnlijke betekenis ervan is 'wees daadkrachtig'. Volgens justitie vormen de mannen een doodseskader, moordenaars die ingehuurd kunnen worden voor geld. Slachtoffer Onno Kuut heeft hoogstwaarschijnlijk tot dezelfde groepering behoord.

Justitie eiste levenslang tegen de tattookillers (Foto: politie)

De 'ouwe'

Naast deze vier hoofdverdachten, heeft justitie nog een aantal mogelijke betrokkenen op de korrel. Onder hen ook Satudarah-oprichter Michel B. uit Enschede. Volgens het OM is hij mogelijk betrokken, maar ze hebben daar weinig concreet bewijs voor. Wel is hij opnieuw gehoord als getuige.

Michel B. was jarenlang bevriend met het slachtoffer. Maar nadat Kuut geld van de Satudarah-leider had gestolen, bekoelde de relatie. Zelf zegt hij niets met de dood van z'n oude makker te maken te hebben. "Ik was wel boos op hem, maar had Onno ook zo weer in de armen gesloten." Ook de kroongetuige zegt dat het niet 'de ouwe' was, die Onno heeft gedood. Met 'de ouwe' bedoelt hij Michel B.

Levenslang

Justitie heeft eerder dit jaar levenslang geëist tegen de vier 'tattookillers'. Volgens het OM zijn zij degenen geweest die Kuut hebben omgebracht. Mogelijk motief was een uit de hand gelopen moordopdracht in Leiderdorp. Niet alleen het beoogde doelwit werd doodgeschoten, maar ook een broer van een Amsterdamse topcrimineel. De tattookillers waren volgens justitie mogelijk 'bang' dat Enschedeër daarover uit de school zou klappen.

Een ander motief zou kunnen zijn dat Onno ook van de tattookillers geld had gestolen. Bij de recherche was informatie binnengekomen dat Kuut het ook 'bij hen' had gedaan. De verdachten wachten de uitspraak in de moordzaak af in vrijheid.

De Chinees

Justitie gaat er vanuit dat Onno om het leven is gebracht met zijn eigen mes. Zijn keel werd doorgesneden. Kuut's lichaam werd in 2009 zwaar toegetakeld gevonden in een ondiep graf, dat was gegraven in de duinen bij Hoek van Holland.

Bewijs tegen de tattookillers als daders is dun. Het OM baseert zich vooral op verklaringen van de kroongetuige en autobewegingen van de groep die in kaart zijn gebracht. De groepsleden reden in huurauto's met een track&trace-systeem. De gegevens moesten volgens de verhuurder in opdracht van de tattookillers worden vernietigd, maar hij maakte stiekem alsnog een back-up voor de politie.

Ook zou één van de tattookillers aan de autoverhuurder hebben gezegd dat "de Chinees geen auto's meer kwam huren".

Adoptiebaby

Met 'De Chinees' wordt Kuut bedoeld, ook al had hij helemaal geen Chinese achtergrond. Onno Kuut is geboren in Korea, maar werd te vondeling gelegd. Een Enschedese familie adopteerde hem.

Uitstel

Omdat de rechtbank Rotterdam verschillende getuigen in de moordzaak opnieuw wilde horen, werd de uitspraak tegen de tattookillers uitgesteld. Voor komende januari is een nieuwe zitting gepland. Op dit moment is het nog niet duidelijk of op die zitting uitspraak wordt gedaan, of dat er eerst nog ruimte is voor het uitwisselen van standpunten.