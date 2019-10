Misdaad Onder de Loep

Op woensdag 8 mei 2019 parkeren enkele bezoekers hun elektrische fietsen in de fietsenstalling bij de hoofdingang van het ziekenhuis aan de Nico Bolkesteinlaan in Deventer. Als ze uit het ziekenhuis terugkomen, ontdekken ze dat de accu van de fiets is verdwenen. De vermoedelijke verdachte, een man met een rode pet, is op beelden vastgelegd. Wie herkent hem?

Deventer – Man en vrouw rennen winkel uit met gestolen parfums

Bij een parfumerie aan de Lange Bisschopstraat in Deventer staan op 6 juni 2019 rond 17:00 uur een man en een vrouw een poosje bij het schap met parfums. Ze pakken uiteindelijk meerdere flessen parfum uit het schap en vluchten de winkel uit. De diefstal en de verdachten zijn duidelijk op beelden te zien. Wie herkent deze man en vrouw?



Zwolle – Man breekt betaalautomaat parkeergarage open

Een onbekende man probeert een betaalautomaat in een parkeergarage open te breken, in de vroege ochtend van dinsdag 18 juni 2019. Op bewakingsbeelden is te zien dat deze man alle moeite doet om de parkeerautomaat met een breekijzer open te krijgen. Uiteindelijk krijgt hij er geen geld uit. Wie is deze man?

Willemsoord – Inbraak en diefstal ijzerwaren

Op 20 augustus 2019 stappen in de heel vroege ochtend drie mannen bij een ijzerwarenhandel aan de Steenwijkerweg in Willemsoord (gemeente Steenwijkerland) uit een auto. Als er een andere auto langsrijdt stappen ze weer in. Als de kust weer veilig is slaan ze vervolgens de ruiten in van het bedrijf in en nemen gereedschappen weg, waaronder zaagmachines en heggenscharen. Vooral de wat dikkere man in een zwart leren jack is duidelijk in beeld. Wie herkent deze en de andere mannen?

Oldenzaal – Man steelt op z’n gemak elektrische fiets

Een inwoonster van Oldenzaal parkeert op woensdag 21 augustus 2019 rond 18.00 uur haar elektrische fiets bij een supermarkt aan de Deken Scholtenstraat in Oldenzaal. Na een half uur wil ze haar fiets weer pakken maar deze staat niet meer op de plek. Op camerabeelden is te zien dat een man, met een zwart-witte pet, zich rond dat tijdstip ophoudt voor de supermarkt. Hij gaat er even bij zitten, morrelt vervolgens wat aan háár fiets en fietst dan op die fiets weg. Wie herkent deze man?

Groep straatrovers actief in Enschede

OUDE DIJK - Een viertal jongens fietst over het fietspad op de Oude Dijk, in de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 oktober, rond 1.15 uur. Tussen de Helmerzijdeweg en de Brandijzerhoek wordt hun de weg geblokkeerd door een jongen met een scooter. Daarop komen er nog twee jongens bij, die de telefoons van de vier jongens proberen af te pakken. Beide partijen delen klappen uit.

Omstreeks hetzelfde tijdstip fietst een man over de Oude Dijk. Nadat hij het fietstunneltje is gepasseerd en naar boven fietst, ziet hij een groep jongeren staan. Twee jongens vallen hem qua kleding op omdat ze allebei dikke winterjassen aanhebben, capuchons op hun hoofd en een sjaal om hebben terwijl het nog niet erg koud is buiten. Ook staat er een scooter waarop twee personen zitten. Als de man de groep voorbij is gefietst hoort hij voetstappen achter zich. Hij ziet de twee personen met winterjassen achter zich aanrennen. Doordat hij sneller gaat fietsen, kunnen de jongens hem niet achterhalen en haken beiden af.





De politie vermoedt dat de twee pogingen met elkaar in verband staan en zoekt getuigen van deze straatroven. Heeft u iets bijzonders gezien rondom de genoemde tijdstippen, beschikt u over camerabeelden uit de omgeving of beschikt u over andere informatie die deze zaken kan helpen oplossen? Bel dan de politie via 0800 6070 of (anoniem) via 0800-7000.

Zwolle – Was u getuige van schietpartij in Klooienberglaan?

Zwolle - In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 oktober wordt om ongeveer 02:15 uur in de Klooienberglaan een man in een auto beschoten. Hij raakt gewond aan zijn schouder. Op de IJsselcentraleweg / Harculosepad in Zwolle treft de politie op zaterdagochtend een uitgebrande auto aan. De politie vermoedt dat deze auto iets te maken heeft met het schietincident.

De politie zoekt getuigen van het schietincident in de Klooienberglaan en de uitgebrande auto aan de IJsselcentraleweg / Harculosepad.

Heeft u iets gezien of beschikt u over camerabeelden of andere informatie die mogelijk bij het onderzoek in deze zaak kan helpen? Neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844. U kunt ook anoniem uw melding doorgeven via 0800-7000.

Almelo – Man steelt als ‘deurwaarder’ auto

Een inwoonster van Almelo krijgt op maandag 2 september 2019 rond 14.00 uur een man aan de deur die zich voordoet als medewerker van een incassobureau. De man weet op dwingende toon de vrouw over te halen de auto van haar vriend mee te geven. Deze (zwarte) auto staat dan geparkeerd op een parkeerplaats aan de Koperwiek te Almelo. Op camera is vastgelegd hoe de man in een net blauw pak, met een zonnebril op en een map onder zijn arm te voet aankomt en even later in de auto wegrijdt. Wie (her)kent deze oplichter? Al dan niet in combinatie met deze auto.

Meer informatie over het programma Onder de Loep vindt u hier. Ook kunt u onze programma hier terugkijken. Alle zaken uit de uitzending zijn ook terug te zien op het YouTube-kanaal: youtube.com/onderdeloep . U kunt Onder de Loep ook volgen via Twitter of Facebook.