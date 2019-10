Informatieavond in slepende affaire kanaal Almelo-Haandrik

Er komt een informatieavond voor de bewoners van de beschadigde huizen in de slepende affaire rond het kanaal Almelo-De Haandrik. Op dinsdag 19 november worden 'kanaalbewoners' geïnformeerd over de werkzaamheden aan het kanaal. Die gingen volgens omwonenden gepaard met dusdanig veel trillingen dat hierover onrust ontstond. Intussen loopt het aantal beschadigde huizen alsmaar verder op, de teller staat op 260.

De problemen aan de huizen zijn mogelijk veroorzaakt door baggerwerkzaamheden aan het kanaal, tussen 2011 en 2014, om zwaardere scheepvaart mogelijk te maken.

Klachten

Met name omwonenden van het kanaal ter hoogte van Vroomshoop, Geerdijk en Daarlerveen klagen onder meer over verzakte funderingen, scheuren in muren en stucwerk, en wateroverlast in kelders.

Voor de zomer ging het nog om 170 schademeldingen, maar er komen nog vrijwel wekelijks nieuwe klachten binnen. De schade dreigt in de miljoenen te lopen.

Damwanden doorgeroest

Momenteel worden de damwanden langs het kanaal vervangen. Zoals RTV Oost dit voorjaar al meldde zijn die damwanden op grote schaal doorgeroest. Daarop werd deze zomer een begin gemaakt met het vervangen van deze damwanden.

De werkzaamheden gingen op een gegeven moment gepaard met dusdanig veel trillingen dat dit werk, na klachten van bewoners, eind september enige tijd werd stilgelegd. Na een aangepaste werkwijze zijn de werkzaamheden intussen hervat.

Trillingen

De bewoners claimen dat de trillingen worden veroorzaakt door de huidige werkzaamheden, de provincie zegt dat er ook andere oorzaken zijn.

Tijdens de informatiebijeenkomst van medio november - belegd door de provincie - worden de omwonenden geïnformeerd over de huidige werkzaamheden aan het kanaal en de eventuele trillingen die ze wel of niet zouden veroorzaken. Het financiële aspect over schade aan hun woningen komt pas in een later stadium aan de orde.

Nulmeting

Overigens is er - voordat een begin werd gemaakt met deze operatie - een soort nulmeting gehouden, waarbij een screening werd gemaakt van de huidige staat van panden binnen een straal van vijftig meter binnen de werkzaamheden.

Vakantiehuisjes

Inmiddels hebben vier gezinnen gebruik gemaakt van een speciale regeling - in het leven geroepen door de provincie Overijssel - dat ze kunnen uitwijken naar een vakantiehuisje wanneer ze zich vanwege de huidige werkzaamheden niet meer veilig voelen in hun eigen woning.

Volgens een provinciewoordvoerster is hiervoor een deal gemaakt met een vakantiepark in de regio: "Die regeling houdt onder meer in dat bewoners op hele korte termijn hun huis uit kunnen. Eventueel de volgende dag al."

Volgens de zegsvrouw gaat het om kortdurende uitstapjes van één tot hooguit tien dagen. Uit privacyoverweging wil ze niet kwijt om welk vakantiepark het gaat.



Los van de vakantiehuisjes zijn twee andere gezinnen hun huis al ontvlucht. Zij verblijven tijdelijk in een unit naast hun eigen woning.

Bijna afgerond

Volgens de provinciewoordvoerster wordt er op dit moment op nog twee plekken langs het kanaal gewerkt: Vroomshoop en Daarlerveen. De klus in Daarlerveen is naar verwachting medio december afgerond.

In Vroomshoop is wat later een begin gemaakt, hier zijn de werkzaamheden naar schatting eind januari afgerond. "Wat overigens niet betekent dat er tot eind januari in Vroomshoop continu wordt gewerkt", aldus de zegsvrouw.

'Geen tweede Groningen'

Het onderzoek naar de oorzaak van de schade aan de woningen moet eind dit jaar of uiterlijk begin volgend jaar zijn afgerond. Een onafhankelijke commissie buigt zich vervolgens over de conclusies in dit onderzoek.

De provincie Overijssel heeft eerder al laten weten geen 'tweede Groningen' te willen, daarbij verwijzend naar de perikelen rond de gasboringen. De 'kanaalbewoners' mogen niet financieel de dupe worden, aldus de provincie.