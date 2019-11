Reconstructie: hoe een Twentse bende wekelijks tientallen kilo's drugs verhandelde

In de zomer van 2018 ontmoeten drie mannen elkaar in de Hengelose shishalounge Babylonia aan de Oldenzaalsestraat. We zullen de mannen, twintigers en dertigers, aanduiden met hun bijnaam. Het gaat om Skiets en Kaka uit Enschede en 'een man met superwitte tanden', "echt zo'n Hollywood-smile", zegt Skiets. We noemen de derde man vanaf nu 'Hollywood'.

Handelswijze

Hollywood en Kaka hadden een afspraak met elkaar, Skiets was meegekomen met Kaka. In de Shishalounge vraagt Hollywood aan Kaka of hij wil helpen om drugs te verkopen via het darknet, een verborgen deel van internet. Hollywood legt uit: "Mensen bezoeken op het darknet een site en kunnen daar drugs bestellen, allerlei soorten. Klanten betalen met bitcoins. Wij wegen vervolgens de drugs af, verpakken het en sturen het in pakketjes naar de klanten." Kaka wordt 6.000 euro loon per maand beloofd als hij meedoet.

Het was eigenlijk net als bij Zalando bendelid Skiets

Het werk en vooral de verdiensten lijken Kaka wel wat, maar hij vraagt zich af waar die drugs vandaan komen. "Dat regel ik", zegt Hollywood. "Ook de investeringen regel ik." Hollywood vraagt of Kaka nog mensen kent die kunnen helpen. "Want jij gaat dit niet alleen kunnen."

Daar komt de meegekomen Skiets in beeld. Hij dealt al jaren drugs in Enschede en is daar eigenlijk 'wel klaar mee'. Dus hij biedt zich aan. "Mij werd vierduizend euro loon in het vooruitzicht gesteld", zegt Skiets. "Later heb ik er een vriend van mij ook bij gevraagd, 'MaCash', die ken ik al jaren."

Cryptofoon

Opdrachten van de kopstukken krijgen de mannen via een zogenoemde cryptofoon, een telefoon met daarop een programma waarmee versleutelde berichten kunnen worden gestuurd. "Niemand kon die dingen kraken, was ons beloofd", zegt Skiets. De telefoon is in bezit van Kaka, hij communiceert met de opdrachtgevers van de groepering. "Je moet het zo zien, wij waren de Kreisliga (de laagste voetbaldivisie in Duitsland, red.) en zij de Bundesliga."

Kopstukken

De top van de organisatie bestaat volgens justitie uit meerdere mensen. Twee broers van Afghaanse komaf zouden de kopstukken zijn, met als linker- en rechterhand een Enschedeër en een man uit Overdinkel. De Enschedeër heeft de bijnaam 'professor', hij zou hebben uitgedokterd op welke manier de drugspakketten het best verstuurd konden worden. De man uit Overdinkel is pas later aangehouden, omdat 'iedereen' het over hem had. Deze 'Tariq' zou verschillende mensen 'geronseld' hebben om zich aan te sluiten bij de bende.

Tekst gaat verder onder de foto.

Er ging per week zo'n 20 kilo speed doorheen (Foto: Zoll)

Sorteercentrum

In de herfst van 2018 gaat de 'groothandel' open. In een huis aan de Königstraße in Gronau wordt een soort sorteercentrum ingericht. "Eerst stond er nog niets", zegt Skiets. "Maar wij hebben er vacumeermachines en zo neergezet." Later halen ze ook drugs. Die staat voor hen klaar ergens in Enschede. "Dat ophalen heeft mijn vriend 'MaCash' de eerste keer gedaan, later gingen we ook wel eens samen. Soms reed ik vooruit, om te kijken of er geen controle was. Maar het ging eigenlijk altijd probleemloos." Ze pakten voor het drugstransport vrijwel altijd de Enscheder Straße tussen Glanerbrug en Gronau.

Smokkelwagen

Ze gebruikten een Ford Kuga als smokkelvoertuig, met een geheim vak. Dat smokkelvak was een verborgen ruimte en kon geopend worden met een afstandsbediening. "Die auto was eerst van Kaka, maar hij had hem verkocht aan Hollywood. Die heeft de auto vervolgens om laten bouwen en weer beschikbaar gesteld aan ons", zegt Skiets. Waar de drugs precies vandaan kwamen, weten de jongens naar eigen zeggen niet. "Maar als er tekort was, werd er snel weer wat bijbesteld."

Twintig kilo speed per week

In Gronau lag altijd een flinke voorraad drugs: twintig-vijfentwintig kilo speed, vijf kilo mdma, en paar honderd gram heroïne en cocaïne en standaard zo'n vijfduizend pillen. Speed was het 'topproduct'. Daar werd wekelijks gemiddeld twintig kilo van verkocht. In het weekend produceerde Kaka een nieuwe voorraad. Dat had 'ie geleerd van Hollywood.

Of ik nou Haribo of chocola moest verpakken, of drugs. Het was gewoon mijn werk bendelid Skiets

De online bestellingen werden eerst afgewogen, tweemaal gevacumeerd en vervolgens in een ondoorzichtige envelop of doos verpakt.

Vanuit een laptop werd een printopdracht voor een label gegeven. Dat label met de geadresseerde werd op het pakketje geplakt. "Deze werkjes deden Kaka en ik", zegt Skiets. "En ik vond het niet erg. Of ik nou Haribo, chocola of drugs moet verpakken, het was gewoon mijn werk."

MaCash bracht de verpakte drugs vervolgens naar de postbussen. "Wij gingen ook wel eens mee met het wegbrengen van de pakketjes." De ploeg blijft geregeld slapen in het Gronause huis, er liggen matrassen voor de mannen klaar.

Kneepjes van het vak

Als het 'sorteercentrum' op volle toeren draait, dient zich een vierde medewerker aan. Het is 'Zigeuner', voormalig betonboorder uit Enschede. ook hij wil wel een centje bijverdienen. "Ik moest tenslotte wel mijn meissie en kindje kunnen onderhouden." Overigens krijgt Zigeuner wel een stuk minder betaald, honderd euro per dag. 'Zigeuner' werkt maar kort in het Gronause huis. Hij leert er de fijne kneepjes, maar krijgt bonje met MaCash. Waarover dat gaat, is onduidelijk.

Desondanks blijft Zigeuner wel werkzaam voor de organisatie. Hij wordt samen met twee andere verpakkers aan het werk gezet in eenzelfde soort sorteercentrum aan de Hannekerveldweg in Losser. Het huis blijkt van MaCash, die het heeft verhuurd aan de drugsorganisatie voor 1500 euro per maand. "Ik was er doordeweeks toch niet", zegt hij.

Tekst gaat verder onder de foto.

Standaard waren er 5000 pillen op voorraad (Foto: Zoll)

Drugs genoeg

Volgens Zigeuner was ook daar altijd voldoende voorraad drugs. "Er was van alles wat", zegt hij. "We wogen de drugs af en schreven het aantal grammen op de zak. "Bijvoorbeeld 1H betekende 1 gram heroïne, 3C was 3 gram cocaïne." De voorraden drugs waren verpakt in dozen en zakken. "Die werden 's ochtends en 's middags gewogen, om te kijken of we niets hadden gestolen."

Als alle bestellingen waren ingepakt werden de pakketten opgehaald door koeriers. "Eén keer heb ik de bestellingen zelf naar buiten gebracht", zegt Zigeuner. "Er stond een Ford Kuga klaar waar ik de pakketten in kon leggen." Het blijkt dezelfde auto als die door het Gronause sorteercentrum werd gebruikt. "De Kuga moest altijd geparkeerd worden in Losser als we klaar waren in Gronau", zegt Skiets.

Ruzie

Later ontstaat er steeds vaker heibel over het voertuig. Sommige bendeleden parkeren de auto met te weinig brandstof, te laat, of op de verkeerde plek. "Toen kregen we in Gronau een Citroën." Maar het is niet het enige waar onenigheid over ontstaat. Ook over de beloning van Skiets en MaCash is het één en ander te doen. Tot twee keer toe krijgen ze duizend euro minder uitbetaald van Kaka.

Kaka ontvangt het geld voor de medewerkers altijd van één van de leiders van de bende. Eerst vertelt Kaka nog smoesjes: "Ja, er is even een cashtekort, omdat 'ze' veel moeten investeren momenteel." Maar na onderzoek van Skiets blijkt het heel anders te zitten. "Kaka had een enorm gokprobleem. Hij vergokte gewoon óns geld. Hij had tot twee keer toe geld van ons loon ingehouden."

Skiets heeft er genoeg van. "Ik was er wel klaar mee. MaCash wilde nog even doorgaan om 15.000 euro bij elkaar te verdienen, om een eigen zaak op te starten. Ik besloot dus om ook nog even door te gaan."

Bekende werkwijze

Wat ze niet weten, is dat de Duitse politie ze inmiddels in het snotje heeft. De recherche is er op gebrand dit soort criminaliteit uit te bannen. De afgelopen jaren hebben ze een aantal van dit soort Nederlandse drugsbendes opgepakt en de handelswijze is inmiddels bekend. Volgens bronnen rond het onderzoek heeft de politie in de laatste periode dat deze bende actief was, zelf ook drugs besteld op de site. Begin februari zijn de groepsleden opgepakt.

Met bekennende verklaringen en ander bewijsmateriaal ziet de toekomst voor de bendeleden er somber uit. Een jarenlange celstraf ligt voor de meeste van hen in het verschiet. Inmiddels zijn twee koeriers al veroordeeld tot drie en vijf jaar cel. Negen andere bendeleden, waaronder de vermeende kopstukken, staan deze weken voor de Duitse rechter. Het vermeende tiende lid, Tariq, is inmiddels uitgeleverd aan Duitsland.

Witwasonderzoek

Ook in Nederland loopt nog onderzoek, maar dan vooral naar drie vrouwen. Volgens het OM hebben zij een rol gespeeld bij het witwassen van het drugsgeld. Het is nog niet bekend wanneer zij voor de rechter staan.

Bovenstaande reconstructie is gemaakt met behulp van dossierstukken, gesprekken met verschillende bronnen rond het onderzoek en rechtbankverslagen.