Sanne in 't Hof meldt zich af voor aftrap schaatsseizoen

Sanne in 't Hof heeft zich afgemeld voor het World Cup Kwalificatietoernooi, dat komende weekend in Heerenveen wordt verreden. De schaatsster uit Schalkhaar is nog niet volledig hersteld van een een keelontsteking.

"Ik heb twee klieren in m'n hals die heel dik zijn en dik blijven", zegt In 't Hof in gesprek met schaatsen.nl. "We dachten eerst dat het naar verloop van tijd wel minder zou worden, maar dat was niet het geval. Toen ben ik opnieuw naar de huisarts gegaan en die zei dat het niet normaal was dat ik zulke dikke klieren had. Er is een echo van gemaakt om te kijken wat er precies aan de hand is en de uitslag daarvan hoor ik vrijdag, maar ik krijg sowieso een antibioticakuur om de cyclus te doorbreken."



"Niet hele seizoen weggooien"

De start van het nieuwe schaatsseizoen komt in ieder geval te vroeg voor de 21-jarige schaatsster van RTC Noord/Fryslân. "Ik kan wel half aan zo'n toernooi meedoen, maar daar wordt het alleen maar erger van. Als ik zo door blijf kwakkelen, gooi ik misschien m'n hele seizoen weg. Dan neem ik liever nu zo'n besluit zodat ik over een paar weken weer helemaal fit ben. De NK Afstanden eind december zijn nog iets belangrijker", aldus In 't Hof.



In Thialf worden vanaf morgen de startbewijzen voor de eerste wereldbekerwedstrijden verdeeld.