Veldmate weer inzetbaar bij Go Ahead Eagles voor duel met NAC Breda

Jeroen Veldmate is vrijdagavond weer inzetbaar bij Go Ahead Eagles in de uitwedstrijd tegen NAC Breda. De aanvoerder deed dinsdag uit voorzorg niet mee in het bekerduel met Almere City FC.

De wedstrijd in Flevoland werd met 3-1 gewonnen, terwijl er bij de ploeg uit Deventer liefst drie spelers hun basisdebuut maakten: Jay Gorter, Joran Swart en Adrian Edqvist. "Die jongens lieten een prima indruk achterlieten", constateert De Gier tevreden. "Dat is wat je wilt: sterke concurrentie, met achter elke basisspeler een sterke keuze."

Koploper af

NAC Breda was enkele weken geleden nog de koploper in de Keuken Kampioen Divisie, maar in de laatste drie duels werd slechts één punt gepakt. Midweeks was er wel bekersucces: de ploeg van trainer Ruud Brood schakelde eredivisionist FC Emmen uit (3-2).

Go Ahead Eagles wordt in Breda ondersteund door ruim vierhonderd supporters uit Deventer en omstreken. Ook aan NAC-zijde is de belangstelling voor deze wedstrijd groot: het Rat Verlegh Stadion is vrijwel uitverkocht.

Heksenketel

"Bij NAC is altijd een heerlijke voetbalambiance", weet De Gier. "Daardoor kan er echt een heksenketel ontstaan. Gelukkig kennen we dat zelf van De Adelaarshorst, want het blijft zaak je daar niet door te laten intimideren."

Het duel begint vrijdag om 20.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.