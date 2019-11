Uit het paradijs der nutteloze voetbalfeiten: PEC, FC Twente en Eagles wachten zware dobber

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

PEC Zwolle - Ajax

Wordt PEC Zwolle de eerste ploeg die Ajax dit seizoen in de eredivisie een nederlaag toebrengt? De vooruitzichten op een stunt zijn niet rooskleurig. De Zwollenaren verloren vier van de laatste vijf competitieduels en gingen vorige week nog met 4-0 onderuit bij Heracles.

De laatste twee overwinningen van PEC op Ajax dateren uit 2014. De legendarische bekerfinale (5-1) en de strijd om de Johan Cruijffschaal (1-0). Een eredivisiezege van PEC is al 31 jaar geleden. In 1988 werd het 4-1; Ed Roos, Edwin van Ankeren en Michel van Oostrum tekenden voor de Zwolse goals.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur

AZ - FC Twente

FC Twente in Alkmaar, dat is de laatste jaren geen gelukkige combinatie. In het seizoen 2013/2014 won de Enschedese ploeg nog twee keer van AZ, daarna nooit meer. De laatste vier competitie-ontmoetingen, zowel uit als thuis leverden telkens nederlagen op voor FC Twente. En ook in de halve finale van de beker was Twente vorig seizoen kansloos: 4-0.

Aftrap: zaterdag 20.45 uur

RKC - Heracles

Hebben RKC en Heracles nog geheimen voor elkaar na de bekerwedstrijd eerder deze week? De Almeloërs zijn na de benauwde 4-3 overwinning in elk geval gewaarschuwd voor de hekkensluiter van de eredivisie.

De bezoekjes aan Waalwijk liggen Heracles wel. Slechts één keer werd er verloren op het hoogste niveau, in 2007 werd het 2-0. Waar Heracles slechts één van de laatste acht competitieduels verloor (alleen bij AZ), daar wacht RKC nog altijd op de eerste overwinning.

Aftrap: zaterdag 18.30 uur

NAC - Go Ahead Eagles

Het is alweer bijna vier jaar geleden dat Go Ahead een wedstrijd bij NAC speelde. Toen werd het 0-1 door een goal van Leon de Kogel in een wedstrijd waarin NAC veel beter was.

Winnen in Breda is een zeldzaamheid voor Go Ahead, zeker als het om competitiewedstrijden gaat. De voorlaatste zege was in december 1984.

Overigens is Go Ahead al acht duels op rij ongeslagen terwijl NAC al drie wedstrijden op een zege wacht.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur

Leon de Kogel (9) viert de winnende Go Ahead-goal met Robin van Meer en Jeffrey Rijsdijk in 2015 (Foto: Pro Shots)