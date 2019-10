Twee mannen uit Enter en Raalte jaren de cel in voor grootschalige vuurwerkhandel

Twee mannen grootschalige handel in illegale vuurwerk jaren de cel in (Foto: RTV Oost / Emiel Geerding)

De grootschalige handel kwam aan het licht toen er een verdacht pakketje ontdekt werd bij een Duits pakketverzendbedrijf. In het pakketje zat 19.500 euro verstopt in biljetten van 200 en 500 euro.

Het pakketje werd teruggestuurd naar Nederland waar de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) al snel ontdekte dat het pakketje verzonden was door de echtgenote van de man uit Raalte. Omdat die man al eerder voor handel in verboden vuurwerk was veroordeeld, werd een onderzoek opgestart.

Uiteindelijk werd er een enorme hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen in een vrachtwagen in Olst en in loodsen in Enter en Zwartsluis. Bij de 35-jarige Raaltenaar werden 150 kogelpatronen en een apparaat gevonden dat bedoeld is om radioverkeer van de politie te verstoren.

Vier medeverdachten

Vier medeverdachten werden veroordeeld tot straffen die variëren van een taakstraf tot anderhalf jaar. De echtgenote die het pakketje verstuurde werd vrijgesproken, volgens de rechtbank had ze geen weet van wat haar man deed.