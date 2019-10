Harco Rutgers in Kunstenaar ontmoet Kunstenaar

Er is een steeds groter wordend platform van muzikanten en kunstenaars die zelf experimenteren met het maken van instrumenten en muziek. Harco is er thuis. Zo is hij nu bijvoorbeeld curator van de nieuwste expositie in het Kunstenlab in het Havenkwartier in Deventer. 'Instruments Make Play' heet het. Klangendum/Vrooom/Worm in Rotterdam en Kulter uit Amsterdam doen mee. Mij zei het niets. Ik durf dat best te bekennen. Des te leuker om met Harco langs de vier geluidskunstwerken te lopen. Gemaakt door bouwers en bespelers van zelf uitgevonden instrumenten. En eigenlijk ineens begrijp ik de fun! Het is gewoon een grappig speelveld waar oude meuk met elektronica gehackt wordt en in een nieuw kunstwerk aan elkaar is verbonden. Elektronica is eigenlijk niet mijn ding, maar ineens lijkt het me geweldig om een paar weken lang te zoeken, uit te pluizen, opnieuw in elkaar te knutselen en anderen te verbazen. Make Me Play!

Kunstenaar ontmoet kunstenaar (Foto: Inga Tjapkes)



En Harco heeft meer in petto, ik heb hem – volgens de inmiddels goede gewoonte in de serie Kunstenaar Ontmoet Kunstenaar te bedenken wie hij aan ons wil voorstellen. Harco kiest Babet! Ze studeerden beide aan de Kunstacademie in Kampen, kwamen elkaar zo in het werkveld nog wel eens tegen maar Babet Olde Weghuis heeft pas haar eigen -onconventionele atelier en galerietje – geopend in het gevestigde Ootmarsum. Ze is er geboren en getogen op het plein, precies daar waar het Schulten-imperium het kunstenaarsdorp landelijke naam gaf. In een prachtige zijstraat van het plein bouwde ze afgelopen zomer vijf garageboxen om tot werkplaats en galerie. En het lijkt erop alsof zij een nieuw tijdperk inluidt daar. “Er zijn heel weinig kunstenaars hier.” Het wordt tijd dat dat verandert. Ze wil ook daar schilderen, door de onrust heen. Terwijl mensen langs komen om het met haar over haar werk te hebben. Lang leve de kunstenaar aan het werk! (dat in de volgende aflevering van deze serie… Eerst de ontmoeting met Harco, zondag 3 november om 11.20 uur in OverUIT de Kunst!

Inga Tjapkes ♥ kunst!