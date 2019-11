Vanaf vandaag mag er weer grond- en oppervlaktewater onttrokken worden

Vanaf vandaag zijn de onttrekkingsverboden, die afgelopen zomer zijn ingesteld vanwege de droogte, niet langer van kracht in Overijssel. Waterschap Vechtstromen heeft het verbod op onttrekken van grond- en oppervlaktewater ingetrokken. Desondanks is er nog altijd sprake van een aanzienlijk neerslagtekort.

Vanaf nu is beregenen uit oppervlaktewater weer toegestaan, zolang er nog water over de eerste benedenstrooms gelegen stuw stroomt. Het waterschap laat weten dat het neerslagtekort de afgelopen maand fors is afgenomen, tot circa 150 millimeter eind oktober.

Ook is de watertemperatuur gedaald, waardoor het risico op problemen met de waterkwaliteit door wateronttrekkingen uit sloten, vijvers, beken en rivieren fors is afgenomen. Bovendien is de watervraag veel minder omdat het groeiseizoen voorbij is.

Ondanks de regenval van de afgelopen weken is er in het werkgebied van Vechtstromen nog steeds sprake van een aanzienlijk neerslagtekort en lage grondwaterstanden op de hoge zandgronden. De komende maanden wordt water vastgehouden, zodat grondwaterstanden zich verder kunnen herstellen.



WDODelta

In Overijssel is naast waterschap Vechtstromen ook waterschap Drents Overijsselse Delta actief. Dat waterschap zag afgelopen zomer geen noodzaak om onttrekkingsverboden in te stellen, aangezien die regio minder hooggelegen gebieden heeft.