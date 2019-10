Internationale School Twente mag tot minimaal 2023 open blijven

De school telt voor de voortgezet onderwijs-tak zo'n tachtig leerlingen, terwijl dat er honderd moeten zijn. Het ministerie heeft de school nu tot 2023 de tijd gegeven om dat aantal te behalen.

Wethouder Eelco Eerenberg van de gemeente Enschede laat weten dat de verlenging van de licentie heel goed nieuws is. "De school is essentieel voor Twente. Je moet er niet aan denken wat we hadden moeten doen met de overgebleven kinderen als de school had moeten sluiten."

Toch moet er nog genoeg gebeuren om de komende jaren het leerlingenaantal wel op peil te krijgen. Eerenberg: "Maar daar ben ik optimistisch over. De afgelopen jaren lukte het telkens bijna, we zaten dicht tegen de honderd leerlingen aan. Het wordt hard werken, maar we gaan met z'n allen de schouders eronder zetten. In Twente moeten toch honderd kinderen te vinden zijn die naar de internationale school willen."