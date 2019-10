Donkerrode Renault Clio gebruikt na schietincident Zwolle; wie was getuige?

In de nacht van vrijdag 25 oktober op zaterdag 26 oktober werd een witte bestelauto beschoten aan de Klooienberglaan in de wijk Holterbroek. De inzittende van die bestelauto werd in zijn schouder geraakt.

Verband met andere beschietingen

De politie is het schietincident nog volop aan het onderzoeken en kijkt of deze beschieting verband houdt met liquidatiepoging op 22 september aan de Van Disselstraat in de Zwolse wijk Stadshagen. Ook een eerdere liquidatiepoging in 2016 op de Wijheseweg wordt meegenomen in het onderzoek.

Wie weet waar deze Renault Clio tussen 23 oktober en 26 oktober was? (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

Wie deze opvallende donkerrode Renault Clio heeft gezien tussen het moment van het stelen op woensdag 23 oktober in Den Haag en het in brand steken zaterdagochtend tussen 02.00 en 06.00 uur aan het Harculose pad in Zwolle kan belangrijke informatie hebben.

Tips?

Weet je meer over die donkerrode Renault Clio met de afbeelding van de Nürnbergring? Heb je iets gezien van de beschieting aan de Klooienberglaan? Laat het de politie zo snel mogelijk weten of tip anoniem bij Meld Misdaad Anoniem als je niet wilt dat de politie je naam of telefoonnummer in handen krijgt.

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Zwolle een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link