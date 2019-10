Nieuwe bekerstunt blijft uit voor Excelsior'31 in eigen huis tegen FC Utrecht

Het is hetgeen wat iedere amateurclub wil voorkomen tegen de profs: een vroege achterstand en daarmee de verkleinde kans op een succes. Excelsior'31-trainer Peter Wesselink koos om die reden voor een vijfmansdefensie en zijn ploeg nam vanaf de aftrap dan ook gretig de verdedigende stellingen in.

Vroege achterstand

FC Utrecht vond het zo gewenste gat in de achterhoede echter al binnen tien minuten. Met een fraaie steekbal doorbrak Urby Emanuelson de rode muur, waarna de opgestoomde linksback Leon Guwara in twee instanties de openingstreffer produceerde. Doelman Melvin Koetsier hield Excelsior'31 vervolgens op de been met enkele katachtige reflexen, al kon hij niet voorkomen dat Adam Maher vanaf de penaltystip de ruststand op 0-2 bepaalde.

Ezafzafi

FC Utrecht haalde de voet van het gaspedaal en mede daardoor kreeg de thuisploeg zelfs de grootste kans van de eerste helft. Hakim Ezafzafi kwam enkele minuten voor de theepauze oog in oog met FC Utrecht-goalie David Jensen, maar flikte niet hetzelfde heroïsche kunstje als in het verleden tegen Willem II en Excelsior Rotterdam. De reuzendoder van weleer schoot van dichtbij huizenhoog over.

In de tweede helft eenzelfde spelbeeld. Excelsior'31 probeerde wat meer op de helft van de opponent uit de Domstad te voetballen, maar het was FC Utrecht dat de touwtjes stevig in handen had. Het spookte niet in Rijssen en Excelsior'31 bleef ver verwijderd van een nieuwe bekerstunt. Het droomscenario kon definitief de prullenbak in toen invaller Issah Abass er 0-3 van maakte.

Eretreffer

Een eretreffer kwam er nog wel. Captain Hielke Penterman dook op in het zestienmetergebied en liet de 2400 Excelsior'31-fans toch nog een keer juichen in de Rijssense vrieskou. Diezelfde Penterman had nog voor een meeslepende slotfase kunnen zorgen, maar uit kansrijke positie mikte de aanvoerder even later te hoog. FC Utrecht-pechvogel Simon Makienok, die meer dan een jaar geen officiële wedstrijd speelde wegens blessureleed, bepaalde de eindstand in extremis nog op 1-4.



Excelsior'31 - FC Utrecht 1-4

0-1 Guwara (10)

0-2 Maher (41/pen)

0-3 Abass (72)

1-3 Penterman (78)

1-4 Makienok (90+1)

Arbiter: Martens

Geel:

Excelsior'31: Koetsier; Beverdam, Zwiers, Davina, Snelders (Diks/82), Schmidt; Boeloerditi, Reinders (Gerritsen Mulkes/66), Ezafzafi, Veltkamp (Maat/46); Penterman.

FC Utrecht: Jensen; Klaiber, Troupée, Hoogma, Guwara; Van Overeem (Makienok/62), Maher, Emanuelson; Cerný, Van de Streek (Abass/46), Joosten.

Bekijk hier de uitslagen in de eerste ronde van de KNVB Beker. De statistieken van de spelers van Excelsior'31 zijn via deze link te vinden.