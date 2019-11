Regionale Omroepen onderzoeken betrouwbaarheid mijnbouwdata

Bedrijven die in Nederland olie, gas of zout winnen, hebben de wettelijke plicht te zorgen voor een deugdelijke verzameling van data en gegevens. Er is geen controle of die data kloppen met de werkelijkheid. Natuurbelangen en de volksgezondheid liggen op die manier in handen van commerciële bedrijven die zelf alleen financiële belangen hebben. Welke risico's we daardoor lopen en wat de betrouwbaarheid van mijnbouwgegevens doet met het vertrouwen van burgers in de overheid, daarover publiceren de vier regionale omroepen vanaf maandag een serie verhalen.

Bij mijnbouw denken veel mensen aan de mijnen in Limburg maar de sector is breder dan dat. Ook gas-, olie- en zoutwinning vallen onder de mijnbouwwet, evenals de injectie van afvalwater dat afkomstig is uit de oliewinning.

Ook publiceren we dinsdag over de potentiële risico's van afvalwaterinjectie in noordoost-Twente. Dit voorjaar werd bekend dat net over de Duitse grens in Emlichheim al ruim vier jaar een forse lekkage plaatsvindt van chemisch sterk geconcentreerd afvalwater in de bodem en in het grondwater.